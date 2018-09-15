В оккупации страдает русскоязычное население Украины, – Волкер. Новости

Ситуация на Донбассе отображается на жизни людей в Украине. И это является самым главным аспектом этого военного конфликта. Как передает корреспондент «Донецких новостей», такое мнение сегодня, 15 сентября, в ходе брифинга в Киеве высказал спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.

«Позвольте подчеркнуть, что кроме большей части людей на востоке Украины, которые говорят по-русски, на русском языке также разговаривают и в остальных частях страны. В Харькове, Киеве, Одессе… По всей территории. Но единственное место, где страдают русскоязычные люди – это территория, которую захватила Россия. Если России не все равно, как себя чувствуют эти люди, необходимо убрать оккупацию и призвать миротворческую миссию ООН», – сказал он.

При этом, по мнению Курта, украинское правительство должно воспользоваться нынешней возможностью сделать как можно больше «для тех людей, которые находятся в тяжелых условиях оккупации». «Можно предоставить дополнительных людей на пункты пропуска, чтобы облегчить людям пересечение линии разграничения. Также реализовать новые подходы, чтобы обеспечить пенсией наиболее незащищенное население, которое там (на неподконтрольном Донбассе, – рад.) проживает. Работать с гуманитарными организациями, Красным Крестом, чтобы улучшить гуманитарную ситуацию для этих людей. И благодаря таким шагам народ Украины, проживающий на тех территориях, будет знать, что государство о них помнит и заботится о них», – отметил спецпредставитель США.

Напомним, ранее Курт заявил, что украинское правительство не смогло разработать план реинтеграции по завершении конфликта, подходы к коммуникации с гражданами на неподконтрольной части Донбасса. Также он акцентировал, что Киев должен взаимодействовать с Красным Крестом для доставки пенсий этим людям.

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