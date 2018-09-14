Дело Тимофеева (Ташкента): «Комиссии ДНР» разбираются в «отжимах». Новости

В «ДНР» на данный момент поступило достаточно большое количество обращений от юридических и физических лиц о противоправных действиях со стороны бывшего руководства «миндоходов ДНР». Об этом сегодня, 14 сентября, заявила «зампред народного совета ДНР» Ольга Макеева, сообщают местные интернет-ресурсы.

«Вчера врио главы ДНР Денис Пушилин принял распоряжение о создании межведомственной комиссии. В ее состав также входят МГБ, МВД, министерство финансов. Всю деятельность будет контролировать генеральная прокуратура ДНР», – сказала Макеева.

Сегодня прошло первое заседание созданной «парламентариями Временной комиссии НС ДНР» по выявлению фактов причинения ущерба юридическим и физическим лицам в результате противоправной деятельности представителей «миндоходов».

Ранее сообщалось, что «министерство налогов и сборов ДНР» по личному распоряжению его руководителя Александра Тимофеева присвоило собственность одного из крупнейших предприятий в сфере агро-промышленного комплекса «республики» – ООО «Колос Д» – на сумму более 850 млн руб.