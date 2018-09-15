Йод, химикаты, ржавчина: Жители Донецка жалуются на качество воды (Видео). Новости

Во временно неподконтрольном украинской власти Донецка резко ухудшилось качество питьевой воды. Причем это отмечается в большинстве районах города. Об этом пишут местные жители в соцсетях.

Они уточняют, что ситуация ухудшилась пару дней назад и сохраняется по состоянию на сегодня, 15 сентября. Также люди возмущены, что «власти» не предупредили о каких-либо профилактических работах – на подъездах объявлений не было, как это делалось в прежних подобных случаях.

В частности, житель микрорайона Смолянка опубликовал видео ситуации с водой, которая подается в его квартиру. «Это южная Смолянка, ближе к парку им. Щербакова. Вот такое чудо: вроде, и прозрачная вода, но оседает ржавчина. Запах не передаваемый – то ли это хлорка, то ли какие-то медикаменты. Запах специфический – химический или аптечный», – отмечает дончанин.

Также едкий запах воды отмечают жители других районов города:

Екатерина: «На Петровке тоже, очень пахнет медикаментами!»;

Никита: «В Куйбышевском районе та же хрень, только ещё и болотом воняет»;

Никита А.: «На Мирном дико воняет медикаментами»;

Людмила: «Текстильщик. Муж сегодня говорит мне: " понюхай, вода не пойму чем воняет "((((((»;

Наталья: «Как и в Калининском районе. У меня руки сушит и до трещин, а вода мне болотом каким то тянет»;

Сергей: «Буденновский район – воняет ужасно»;

Светлана: «Кировский район, микрорайон Бирюзова. Вода – пипец! Интересно, это надолго?»;

Ирина: «Ленинский район, ОЦКБ – воняет вода!»;

Анастасия: «На Топазе у нас тоже жутко воняла! Уже, слава Богу, нет. Но запах был ацкий»;

Денис: «Я лично такого не припомню, я принимал душ и потом слышал, как от меня воняет это водой. Тут точно что-то произошло»;

Елена: «Очень воняет. Куда звонить, обращаться? Пусть делают что-то!».

Жители уточняют, что и при кипячении запах воды не исчезает. «Вода отдает тиной, кипятить не помогает – сразу привкус йода. Пить чай или кофе с такой водой не возможно», – констатирует Карса.

«Сейчас белье достала из машинки – воняет болотом. Никакой ополаскиватель не помог», – жалуется Дарья.

«У меня вода дома не воняет. Правда от этой воды аллергия на коже (раньше такого не было). Лицо как у алкаша – красное становится и шелушится от воды этой! Умываюсь теперь только кипяченой», – дополняет Александр.

Некоторые пытаются объяснить ситуацию промывкой водопроводных труб, но, вероятно, сейчас при данном процессе нарушают технологию. Хотя другие дончане отмечают, что в их районах профработы не проводились:

Игорь: «Если так не будут делать, то тогда на трубе образуется налет, который намного хуже, чем ты сейчас видишь. Лучше раз в год хлорка, чем пить налет из ужасных отложений»;

Ирина: «У нас вчера отключали для каких-то профилактических работ. Но теперь вода – фууу»;

Максим: «Потому что хлорируют меньше, чем раньше, т.к. хлор возят машинами, а не вагонами как раньше»;

Гарий: «Звонил вечером диспетчеру водоканала по поводу воды, сказала, что по ее сведениям, вода соответствует нормам и что в воду было добавлено обеззараживающее вещество. Но пить не рекомендовала. Сказала подождать день-другой пока не прольется»;

Наталья: «Кировский, Победа. Вонь жуткая. В нашем районе воду не отключали и не предупреждали о работах. Днем вода была нормальная. Ребенка даже купать боюсь в таком г..».

Иных возмущает сам факт, что в военном городе жители вообще поднимают темы воды. «Такая обстановка в регионе, люди при войне спят на голой земле, и не знают, что такое хлеб. А ты жалуешься на воду. И плачут – воды нет, денег нет, жизнь го*но», – пишет Игорь.

«Почему же нельзя было предупредить, чтобы люди сделали хоть какой-то запас, а потом добавляйте обеззараживали... Просто реально – не помыться, ни посуду не помыть, ни постирать», – подводит черту возмущениям дончанка Ольга.