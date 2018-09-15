Йод, химикаты, ржавчина: Жители Донецка жалуются на качество воды (Видео). Новости

Во временно неподконтрольном украинской власти Донецка резко ухудшилось качество питьевой воды. Причем это отмечается в большинстве районах города. Об этом пишут местные жители в соцсетях.
Они уточняют, что ситуация ухудшилась пару дней назад и сохраняется по состоянию на сегодня, 15 сентября. Также люди возмущены, что «власти» не предупредили о каких-либо профилактических работах – на подъездах объявлений не было, как это делалось в прежних подобных случаях.
В частности, житель микрорайона Смолянка опубликовал видео ситуации с водой, которая подается в его квартиру. «Это южная Смолянка, ближе к парку им. Щербакова. Вот такое чудо: вроде, и прозрачная вода, но оседает ржавчина. Запах не передаваемый – то ли это хлорка, то ли какие-то медикаменты. Запах специфический – химический или аптечный», – отмечает дончанин.
Также едкий запах воды отмечают жители других районов города:
- Екатерина: «На Петровке тоже, очень пахнет медикаментами!»;
- Никита: «В Куйбышевском районе та же хрень, только ещё и болотом воняет»;
- Никита А.: «На Мирном дико воняет медикаментами»;
- Людмила: «Текстильщик. Муж сегодня говорит мне: " понюхай, вода не пойму чем воняет "((((((»;
- Наталья: «Как и в Калининском районе. У меня руки сушит и до трещин, а вода мне болотом каким то тянет»;
- Сергей: «Буденновский район – воняет ужасно»;
- Светлана: «Кировский район, микрорайон Бирюзова. Вода – пипец! Интересно, это надолго?»;
- Ирина: «Ленинский район, ОЦКБ – воняет вода!»;
- Анастасия: «На Топазе у нас тоже жутко воняла! Уже, слава Богу, нет. Но запах был ацкий»;
- Денис: «Я лично такого не припомню, я принимал душ и потом слышал, как от меня воняет это водой. Тут точно что-то произошло»;
- Елена: «Очень воняет. Куда звонить, обращаться? Пусть делают что-то!».
Жители уточняют, что и при кипячении запах воды не исчезает. «Вода отдает тиной, кипятить не помогает – сразу привкус йода. Пить чай или кофе с такой водой не возможно», – констатирует Карса.
«Сейчас белье достала из машинки – воняет болотом. Никакой ополаскиватель не помог», – жалуется Дарья.
«У меня вода дома не воняет. Правда от этой воды аллергия на коже (раньше такого не было). Лицо как у алкаша – красное становится и шелушится от воды этой! Умываюсь теперь только кипяченой», – дополняет Александр.
Некоторые пытаются объяснить ситуацию промывкой водопроводных труб, но, вероятно, сейчас при данном процессе нарушают технологию. Хотя другие дончане отмечают, что в их районах профработы не проводились:
- Игорь: «Если так не будут делать, то тогда на трубе образуется налет, который намного хуже, чем ты сейчас видишь. Лучше раз в год хлорка, чем пить налет из ужасных отложений»;
- Ирина: «У нас вчера отключали для каких-то профилактических работ. Но теперь вода – фууу»;
- Максим: «Потому что хлорируют меньше, чем раньше, т.к. хлор возят машинами, а не вагонами как раньше»;
- Гарий: «Звонил вечером диспетчеру водоканала по поводу воды, сказала, что по ее сведениям, вода соответствует нормам и что в воду было добавлено обеззараживающее вещество. Но пить не рекомендовала. Сказала подождать день-другой пока не прольется»;
- Наталья: «Кировский, Победа. Вонь жуткая. В нашем районе воду не отключали и не предупреждали о работах. Днем вода была нормальная. Ребенка даже купать боюсь в таком г..».
Иных возмущает сам факт, что в военном городе жители вообще поднимают темы воды. «Такая обстановка в регионе, люди при войне спят на голой земле, и не знают, что такое хлеб. А ты жалуешься на воду. И плачут – воды нет, денег нет, жизнь го*но», – пишет Игорь.
«Почему же нельзя было предупредить, чтобы люди сделали хоть какой-то запас, а потом добавляйте обеззараживали... Просто реально – не помыться, ни посуду не помыть, ни постирать», – подводит черту возмущениям дончанка Ольга.
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