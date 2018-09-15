В зоне АТО изъяли незаконный бензин и газ на 1,5 млн грн (Фото). Новости

В Донецкой области на территории прифронтовых пгт Новгородское и города Торецка (до переименования Дзержинск) 14 сентября было выявлено два факта незаконной реализации горюче-смазочных материалов. Об этом сегодня, 15 сентября, сообщает штаб Объединенных сил.

Уточняется, что по результатам проведенных мероприятий установлены два гражданина Украины, которые на территории АЗС осуществляли реализацию горюче-смазочных материалов и сжиженного газа без соответствующих разрешительных документов.

В ходе проведенных осмотров выявлено и изъято:

ГСМ (бензин в количестве 29 371 литр, дизельное топливо в количестве 6600 литров и сжиженный газ в количестве 15435 литров) на общую сумму около 1,5 млн грн;

оборудование (автозаправочные колонки, резервуары для хранения ГСМ и комплексы для реализации сжиженного газа) на общую ориентировочную сумму около 4,1 млн грн.

«Общая ориентировочная стоимость изъятых товарно-материальных ценностей составляет около 5,5 млн грн», – подытожили в Штабе.

На основании собранных материалов в отношении нарушителей составлены 2 протокола об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст. 164 Кодекса Украины об административных нарушениях (ст. 164 «Нарушение порядка осуществления хозяйственной деятельности» влечет наложение штрафа от 1 тыс. тысячи до 2 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией изготовленной продукции, орудий производства, сырья и денег, полученных в результате совершения этого административного правонарушения, или без таковой).

Фото пресс-центра штаба ООС