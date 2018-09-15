Из-за высказываний против Украины и воинов АТО: В Краматорске учитель уволился второй раз (Фото, видео). Новости

В Краматорске (Донецкая обл.) после встречи с общественниками во второй раз уволился учитель информатики ОШ № 9 Александр Голдсберг, которого обвиняют в антиукраинских высказываниях в соцсети. Видео данной встречи в YouTube опубликовал один из активистов Владимир Линский.

Отметим, что скандал разгорелся из-за размешенной 22 августа 2017 года на странице Facebook-профиля Alexandr Goldsberg поста с оскорблениями в адрес Украины, погибших воинов АТО, и словами в поддержку «ДНР» и «ЛНР».

После общественного резонанса вокруг публикации Голдсберг принял решение уволиться из школы. Как пояснил мужчина на сегодняшнем собрании, после этого он стоял на учете в центре занятости, пытался найти новую работу, но безуспешно.

Но спустя почти год активисты узнали, что Голдсберга приняли на работу в ОШ № 9, и он приступил к своим обязанностям 3 сентября 2018 года. Этот факт вызвал новую волну возмущений в Краматорске.

В этой связи 14 сентября добровольцы, участники ООС, ветераны АТО, представители общественных организаций города посетили ОШ№ 9, где встретились с директором Вячеславом Гипичем и учителем Александром Голдсбергом.

Встреча проходила в агрессивном тоне, участники дискуссии неоднократно были на грани потасовки.

На претензии активистов Голдсберг постоянно повторял: «Я этого не писал», он дополнил, что прошел все необходимые проверки и СБУ не имеет к нему претензий. В доказательство учитель предоставил соответствующую справку:

«Я этого не писал – вы слышите меня? Это проверили в СБУ. Я вам в глаза смотрю – не писал я этого. В СБУ я ходил, меня допрашивали, меня проверяли », – пояснял учитель.

Он также утверждает, что последние 10 лет у него нет аккаунта в Facebook, «со времени моей работы в Приватбанке». «Он мне не нужен, я не пользуюсь соцсетями. Аккаунт может и остался с того времени, но я им не пользуюсь. Меня тоже об этом СБУ спрашивали», – сказал Голдсберг.

Отметим, что, судя из профиля Facebook-аккаунт Alexandr Goldsberg был создан в 2011 году. Скандального поста на нем уже нет. При этом остались иные пророссийское высказывания.

Директор школы в свою очередь попытался объяснить, как «я – директор не сепаратист принимаю на работу якобы сепаратиста». «Для меня, как для директора школы, тоже есть определенные ценности, к которым я стремлюсь. И для меня Украина – это не только патриотизм, для меня важное значение имеет Украина как правовое государство», – сказал Вячеслав Гипич.

Он и еще один участник дискуссии настаивали, что в правовом государстве окончательную точку должны ставить правоохранительные органы и суд.

Общественники подчеркнули, что директор все-таки должен был учитывать мнение общества, должен был проверить все факты, и хотя бы перед приемом на работу всем пояснить, что учителя проверили в СБУ, что аккаунт его взломали, и что он этого ничего не писал. Это должен был публично сделать и сам Голдсберг. «А то, как получается: человек написал, что хочет в Россию и все прочее, а потом год где-то спокойно отсиживался, а теперь приходит на работу. И днем он будет говорить одно, а потом дети зайдут на его страничку в соцсети, и увидят совершенно иное», – озвучивали свои доводы активисты.

«Я выражаю вам признательность, что вы нашил в себе силы и пришли на эту встречу. Но я хочу передать вам точку зрения краматорчан – вы не должны преподавать ни в каком учебном заведении. Докажете свою невиновность через суд – возвращайтесь», – обратился к Голдсбергу по окончанию встречи один из участников дискуссии.

В итоге Голдсберг уволился с должности учителя информатики ОШ № 9.