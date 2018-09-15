Ногти не вырывали, пальцы не отрубали: В России рассказали о судьбе «батальона Прилепина». Новости

В неподконтрольном украинской власти Донецке командиров разоруженного «батальона Прилепина» отпустили под домашний арест. Об этом сегодня, 15 сентября, сообщается в местных пабликах в соцсетях.

Эту же информацию подтверждает российский журналист Семен Пегов на соцстраницах своего проекта WarGonzo.

«По поводу батальона Прилепина. Переписывался только что с якобы пропавшем в застенках спецслужб ДНР начальником штаба "Арабом". Он давно на [отеле] "Прага" (это место расположения батальона). Отвечает на сообщения ловко и непринужденно. Из чего можно сделать вывод, что ногти ему не вырывали и пальцы не отрубали. Хотя, конечно, вероятность того, что он научился быстро печатать одним пальцем, безусловно, существует. В общем, помимо естественной для любого начштаба усталости каких-то других следов беспросветного уныния я для себя не отметил», – говорится в сообщениях WarGonzo.

Пегов отмечает, что при этом есть ряд организационных вопросов, «которые сейчас на стадии урегулирования». «Захар [Прилепин] тоже об этом давеча писал у себя в соцсетях. Напряжение, безусловно, есть. Как и по республике в целом. Но злорадствовать на тему, что всех сторонников Захарченко силовым методом и поголовно зачистили, пожалуй, рановато», – резюмирует журналист.

Как сообщалось ранее, в Донецке ликвидировано незаконное вооруженное формирование (НВФ), в котором комбатом служил российский писатель, «советник главы ДНР» Захар Прилепин (так называемый «батальон Прилепина»). Отмечалось, что данное НВФ базировалось в отеле «Прага» в центре города, который брали штурмом во время разоружения батальона. Указывалось, что были задержаны командир батальона россиянин Сергей Фомченков («Фомич»), начальник штаба с позывным «Араб», остатки батальона разоружены.

Напомним, российский писатель Захар Прилепин с 2015 года занимал должность «советника главы ДНР» и с осени 2016 года стал заместителем командира батальона спецназа по работе с личным составом. Как утверждал Прилепин, он содержал свой батальон сам, что имеющиеся в НВФ средства – «это то, что зарабатываю я, как писатель и телеведущий».

16 февраля 2017 года Служба безопасности Украины открыла уголовное производство в отношении Прилепина. Досудебное расследование ведется по статьям об участии в деятельности террористической организации и финансировании терроризма.

В свое время командир батальона Фомченков заявлял, что его батальон нарушал Минские соглашения, и нарушать будет. Также он отмечал, что проект «Новороссия» не удалось реализовать, потому что российские политики проигнорировали «народную революцию». При этом Захар Прилепин считает, что Россия не пошла на проект «Новороссия» из-за ядерной угрозы со стороны США.

Читайте также: