Эти люди много пережили: Волкер считает, что Украина через МККК должна доставлять пенсии на неподконтрольный Донбасс. Новости

Киев делает недостаточно для контакта с украинцами, которые живут на неподконтрольных территориях. Об этом сегодня, 14 сентября, сказал специальный представитель Соединенных Штатов Америки Курт Волкер, сообщает «Радио Свобода.

Он сказал, что украинское правительство не смогло разработать план реинтеграции по завершении конфликта.

Предыдущие идеи, говорит он, «не имеют сильной поддержки и нет акцентуации на том, что это должно быть приоритетом для украинского правительства разработать подходы к коммуникации с его собственными гражданами (которые оказались на неподконтрольных территориях – прим.) И правительство должно прилагать активные усилия для улучшения их жизни», – сказал Волкер.

«Досадно, потому что эти люди много пережили. Это значительно ухудшает их отношение к правительству в Киеве», – добавил спецпредставитель.

Он, в частности, выделил пожилых людей, которые менее мобильны, и сказал, что Киев должен иметь дело с Красным Крестом для доставки пенсий этим людям.

Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко 13 сентября провел встречу со специальным представителем Соединенных Штатов Америки Куртом Волкером.