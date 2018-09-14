Украинцы должны больше интересоваться переходным правосудием на Донбассе, – эксперт. Новости

Украинцы должны больше интересоваться переходным правосудием, потому что это один из инструментов возвращения Донбасса после окончания вооруженного конфликта к мирной жизни. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 14 сентября, в ходе пресс-конференции в Киеве рассказал руководитель Программы USAID «Права человека в действии» Тарас Цимбровский.

«Переходное правосудие – это набор возможностей для государства, которое находится в условиях вооруженного конфликта или в процессе перехода от вооруженного конфликта к мирному времени», – говорит он.

По его словам, переходное правосудие охватывает несколько компонентов. «Первый – это уголовное преследование лиц, которые причастны к совершению преступлений во время вооруженного конфликта. Второе – это компенсация ущерба жертвам, которые пострадали в результате вооруженного конфликта. Третий компонент – это право на правду, на установление истины. Четвертый – это гарантии не повторения, это совокупность определенных реформ, которые должно реализовать государство, чтобы нечто подобное не произошло в будущем», – рассказывает Цимбровский.

«Это очень обширная категория, которая включает несколько направлений, и тут вопрос – с чего начать, какой компонент является важнее, и в какой последовательности это все будет реализовываться. Безусловно, здесь очень важно учитывать иностранный опыт и важна поддержка международных институций, у которых достаточно возможностей, чтобы помочь государству справиться с рядом таких вызовов», – добавил он.

Как ранее сообщал руководитель аналитического направления Украинской Хельсинской группы по правам человека Олег Мартыненко, правозащитники подготовили законопроект о переходном правосудии на Донбассе, который включает в себя комплекс вопросов и пути их решения на законодательном уровне в период возвращения неподконтрольных Украине территорий Донецкой и Луганской областей под украинскую юрисдикцию. Документ разрабатывался под руководством Валерии Лутковской, которая еще была действующим омбудсменом Украины, с группой правозащитных организаций и народных депутатов, в том числе с участием представителей ООН. Документ был написан с декабря 2017 года по февраль 2018 года. Его рабочее название – «О положениях государственной политики по защите прав человека в условиях вооруженного конфликта».

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