Россияне и «чиновники ЛНР» пытались наладить незаконный сбыт продукции Стахановского завода. Новости

Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли попытку представителей РФ и «администрации ЛНР» создать механизм финансового и материального обеспечения «ЛНР». Об этом сегодня, 14 сентября, соощает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что злоумышленники решили восстановить часть производства на разворованном Стахановском вагоноремонтном заводе. Организовали сделку «чиновники ЛНР и менеджмент коммерческой структуры с РФ.

«Продукцию организаторы планировали поставлять в Россию и некоторые страны СНГ. Для получения российских сертификатов дельцы от имени фирмы с РФ официально обратились к конструкторскому бюро, функционирующему на подконтрольной украинской власти территории. Через незаконно полученную техническую документацию они собирались легализовать производство и реализацию запчастей под видом продукции иностранного происхождения», – сообщили в пресс-центре.

По материалам Службы безопасности Украины конструкторское бюро разорвало контракт с российской фирмой, техническую документацию на комплектующие признали недействительным.