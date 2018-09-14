Будет сильный скандал: Эксперт о переходном правосудии на Донбассе. Новости

В переходном правосудии есть масса подводных камней, которые могут спровоцировать волны возмущения в Украине после того, как люди узнают правду о событиях вооруженного конфликта на Донбассе, ставших историей. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 14 сентября, в ходе пресс-конференции в Киеве рассказал руководитель аналитического направления Украинского Хельсинского союза по правам человека Олег Мартыненко.

«Если посмотреть достаточно поверхностно на все 4 направления – наказание виновных, помощь потерпевшим, восстановление правды и реформирование для не повторения вооруженного конфликта, то, вроде бы, поверхностно, у нас и так все делается – не составляло труда привлечь кого-то к уголовной ответственности, раздать какие-то материальные ценности и льготы в качестве статуса участника боевых действий, ребенка войны, можно повестить памятные таблички, переименовать улицы и потом сказать: "У нас уже и так ведется реформа, как правоохранительных органов, так и судебной системы". И, вроде бы, вопрос закрыт», – говорит он.

По его словам, если подойти к теме переходного правосудия компетентно, в частности, к тем критериям, над которыми работает ООН, везде есть «подводные камни». «Допустим, мы наказали виновных, что делать с остальными, которых иногда называют коллаборантами, скрытыми сепаратистами, оппозицией? Сажать их, исключать из государственной службы, лишать права участвовать в выборах?», – рассказывает Мартыненко.

«Если говорить о компенсации ущерба потерпевшим, то вопрос – компенсация должна охватывать полный материальный ущерб или, допустим, как в Грузии, когда тем, кто потерял жилье, выдают 10 тыс. долл. и человек сам обустраивается, либо идет по другим государственным программам – ждет новое жилье или жилье, которое построится в рамках социальной помощи. Это тоже большой вопрос. И кто будет координировать такую помощь, что такое моральная сатисфакция, ведь это и публичное извинение власти перед собственным народом за то, что власть не сделала всего возможного, чтобы этот конфликт либо не начался, либо он был более коротким, чем 4 года. Но к этому у нас не готовы, и таких разговоров в парламенте просто не существует», – отмечает эксперт.

Он подчеркнул, что, если в Украине создадут комиссии правды, как это делается во многих странах, переживших вооруженные конфликты, она должна получить доступ к военным архивам, и к архивам СБУ и других правоохранительных органов. «И там всплывут факты виновности не только "той" стороны, но и нашей стороны в конфликте. Это будет больший скандал, чем скандал с бойцами "Торнадо", которые до сих пор в СИЗО ждут своей точки правосудия», – считает Мартыненко.

«Реформы должны быть более глубокими. И тут вопрос к государству: насколько далеко мы готовы пойти в этих шагах – либо мы показываем картинку переходного правосудия, либо мы углубленно занимаемся этой проблемой и идем к системным изменениям», – добавил он.

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