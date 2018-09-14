Все детали не могу раскрыть: Климкин рассказал, о чем говорил с Волкером. Новости

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер поддерживает очень тесное взаимодействие с украинскими властями. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 14 сентября, в кулуарах форума «Ялтинская европейская стратегия» в Киеве рассказал министр иностранных дел Павел Климкин.
«Взаимодействие очень тесное. Я с ним разговаривал о ситуации на Донбассе, о дальнейших шагах, о возможном формате миротворческой миссии, о последовательности [введения миротворцев], каким образом должна устанавливаться последовательность, какие должны быть условия, каким образом мы дальше будем говорить с нашими друзьями и партнерами – с немецкими и французскими», – сказал он.
«Все детали я не могу раскрыть, но, конечно, мы говорили и об оккупированном Крыме, и о политзаключенных. Мы говорили и о поставках оружия, и о санкциях. Очень много вопросов, когда мы встречаемся с Куртом, но мы не просто общаемся, это около десятка тем, как правило», – добавил Климкин.
Как сообщалось ранее, президент Украины Петр Порошенко 13 сентября провел встречу со специальным представителем США Куртом Волкером, в ходе которой собеседники обсудили ситуацию на Донбассе и важность продолжения санкционной политики против России.
Напомним, на этой неделе спецпредставитель США по Украине Курт Волкер находится с визитом в Киеве и принимает участие в 15-й ежегодной встрече на форуме «Ялтинской европейской стратегии», который проходит с 13 по 15 сентября.
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