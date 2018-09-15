Никому мы здесь не нужны: Как выживает небольшой поселок при «ЛНР» (Фото). Новости

В поселке Белое (Лутугинский р-н, Луганская обл.) до войны проживало 6512 человек. С 2014 года поселок контролируется «ЛНР». Его жители страдают от безработицы, лишающей их самого необходимого.

В поселке есть шахта, но она не работает с начала войны. Евгений в прошлом – крепильщик на шахте, имеет 8 лет подземного стажа. «Набора [на шахту] нет. Был бы набор – можно было бы оформиться», – поясняет мужчина.

Поэтому Евгений сейчас вынужден подрабатывать пастухом. «Работы серьезной нет, а тут – копейки. Вот раньше зарабатывали, а сейчас – что?», – сетует бывший шахтер.

Местная жительница Любовь Николаевна также работала на шахте. «На пенсию в 2000 руб. (935 грн по местному курсу валют, – ред.) – во всем себя ущемляю. И в нормальном питании. А если заболел, нужны медикаменты, значит, все – сиди, выживай до следующей пенсии. Выручает огород. Был у нас хозяин, он сдавал огороды в аренду. И если бы не это – даже не знаю, это был бы конец всему. Картошку сажаем, помидоры, огурцы. Как-то выкручиваемся. Что будет, за то и спасибо земле», – говорит пенсионерка.

Она рассказывает, что поселок покидают жители. «Многие повыезжали еще до войны. В основном, в Россию. В основном, молодежь, семейные. А пенсионеры здесь остались, и по месту ищут работу, и в Луганске», – продолжила Любовь Николаевна.

Дома в Белом отапливают углем, т.к. в поселке нет газа. «У нас не было, и нет газа. Не до нас, видимо. У нас такое время – война. А с углем – тоже вот люди бегают. Скоро начнется отопительный сезон, конечно, угорь нужен. Но шахта не работает, хотя по шахтному стажу уголь получать положено, бесплатно. Вот у меня шахтного стажа 31 год, так что мне положен уголь», – отметила пенсионерка.

«Кому мы тут нужны? Никому. Тем более в такое время», – резюмирует женщина.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «Реальной газеты»