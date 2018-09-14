Символ войны: Как сегодня выглядит разрушенный обстрелами в 2014 году в Славянске частный дом. Новости

Летом 2014 года этот дом на развилке Краматорск-Славянск-Харьков стал своеобразным символом войны на Донбассе. Его снимали журналисты, наблюдатели, к нему привозили дипломатов и показывали правозащитникам, пишет «24tv.ua».

К лету 2015 года хозяева дома – совсем еще молодая пара Илья и Анастасия – повесили на доме табличку с призывом к президенту и премьер-министру выполнить свои обещания и восстановить разрушенное жилье.



В сентябре 2018 года дом выглядит уже вот так.



В доме по-прежнему живут Анастасия и Илья, а на приусадебном участке разбит магазин садовых растений и принадлежностей. Когда началась война, Анастасия была на четвертым месяце беременности, сегодня она растит четырехлетнюю дочурку.

Тут, конечно, не все так радужно, но все же, эта история больше про жизнь, чем про смерть; в ней больше надежды. Только, как сообщает издание, пострадавшим государство выделило на восстановление здания 13 тысяч гривен (чуть меньше 500 долларов).

Ранее сообщалось, что Многие жители Донбасса остались без крыши над головой во время боевых действий АТО. По законодательству Украины они имеют право на денежную компенсацию, но за 4 года государство так и не создало реестр разрушенного имущества и порядка получения компенсации за него.

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