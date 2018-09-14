Четкая логика и важные темы: Какие вопросы обсудят в ООН по Донбассу. Новости

На ближайшем заседании Генеральной ассамблеи ООН, которое пройдет в сентябре в Нью-Йорке (США), Украина изложит свое видение процесса введения миротворческой миссии ООН на Донбасс. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 14 сентября, в кулуарах форума «Ялтинская европейская стратегия» в Киеве рассказал министр иностранных дел Павел Климкин.
«Мы должны постепенно продвигать и вопрос оккупированного Донбасса, и вопрос оккупированного Крыма, чтобы они были в повестке дня Генеральной Ассамблеи. Мы будем излагать четкую логику, как должен выглядеть формат миротворческой операции», – сказал он.
«На последнем заседании "Нормандской четверки" господин Лавров (глава МИД РФ – прим.) заявил, что в случае миротворческой операции произойдет оккупация Донбасса. Я ему ответил, что, если оккупация Донбасса миротворческой миссией ООН с мандатом Совета безопасности ООН, тогда мы находимся в разных мирах, что подтвердили и наши международные партнеры», – продолжил Климкин.
По его словам, в ходе очередного заседания Генеральной Ассамблеи ООН будут и другие важные темы. «В контексте соблюдения прав человека на оккупированных территориях. Будет очень много тем», – уточнил глава МИД Украины.
Он также сообщил, что спецпредставитель США по Украине Курт Волкер поддерживает очень тесное взаимодействие с украинскими властями, и рассказал о проведенных с ним переговорам по Донбассу.
Как сообщалось ранее, постоянный представитель Украины при Генассамблее ООН Владимир Ельченко заявил, что украинская делегация на будущем заседании Генеральной ассамблеи ООН, которое пройдет в сентябре в Нью-Йорке (США), представит ряд антироссийских инициатив, которые будут касаться и Крыма, и Донбасса.
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