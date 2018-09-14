В «балаклаве» и с цветами: Пианист Майдана выступил в Мирнограде (Фото). Новости

Сегодня, 14 сентября, в Мирнограде (до переименования Димитров, Донецкая обл.) выступил Пианист Майдана (он же Piano Extremist – Пианист-экстремист) – музыкант, ставший одним из символов Революции Достоинства. Об этом сообщает корреспондент «Донецких новостей».

Богдан стал известен благодаря выступлению в столице на баррикаде перед шеренгой «беркутовцев» на ул. Грушевского. Тогда он выступал в «балаклаве». В ней же продолжает выступать и сейчас. Это – своеобразная «фишка» Пианиста Майдана.

По словам Богдана, в начале декабря 2013 года он некоторое время провел на Антимайдане в Мариинском парке. За деньги. А потом словно прозрел. И ушел на Майдан. Строил баррикады, готовил бутерброды и чай. А как-то увидел пианино, которое стояло прямо на Крещатике. При этом он не играл до этого лет шесть (за плечами – 3,5 года музыкальной школы). Но сел за инструмент, и продолжал играть даже когда начались бои. Именно на Майдане он начал писать музыку.

Потом была служба в полку «Днепр-1», АТО, гибель друзей… Но с музыкой он не расставался. Богдан играл практически по всей Украине. Не раз бывал на Донбассе, в том числе, на позициях защитников Украины.

Сегодня в Мирнограде Богдан выступал на ступенях бывшего кинотеатра «София». «В последнее время для меня принципиально играть только свою музыку. Но она на 90% грустная», – сразу предупредил Богдан.

По словам музыканта, толчком для создания большинства композиций стала смерть близких людей… Перед исполнением он рассказывал короткую историю создания той или иной мелодии.

Так, аккорды первой композиции – «Небесной Сотне» – были написаны на Майдане после расстрела участников Революции Достоинства в феврале 2014-го. Весной 2014-го, когда Богдан уже начал тренировки в «Днепре-1», появилась «У каждого своя война».

Звучало и посвящение другу Тарасу Брусу, который погиб в августе 2014-го под Иловайском.

Композицию «Прогулка с тем, кого больше нет» Богдан писал в четыре подхода в четырех разных городах: Львов, Киев, Днепр и Мариуполь. Позже он записал еще один вариант – «Прогулка с тем, кого нет». «Убрав из названия слово "больше", я хотел показать, что смерть – это не конец. Пока помним человека, он жив. Тарас – он здесь. И многие другие ребята, которые погибли за Украину, и кого я знал… Я уверен, что их смерть – не напрасна. Я почти каждый день гуляю с этими людьми, которых не видит никто, кроме меня. Постоянно общаюсь мысленно», – рассказал Piano Extremist.

Сыграл он и композицию про первый серьезный обстрел, который ему пришлось пережить. Было это в поселке Пески. Называется мелодия «Утро после страшной ночи». «Я вышел тем утром – и услышал, как поют соловьи. Такой диссонанс – недавно был минометный обстрел, а тут – соловьи. Пытался передать в этом произведении и мины, и соловьиные песни», – делился Богдан.

Прозвучало и произведение «Зима», написанное перед новым 2016-м годом на позиции шахта «Бутовка». «С приходом весны заканчивается зима. И любая война тоже закончится. Но много здесь зависит от нас с вами», – отмечал Богдан.

Наименее минорной была композиция «Девушка, которая вдохновила пианиста».

Слушатели сначала не знали, стоит ли аплодировать после мелодий, каждая из которых – своеобразный реквием. Но потом всё же стали… Богдан не возражал.

Некоторые женщины подходили просто обнять Пианиста Майдана. Также ему вручили букет цветов национального флага. У необычного музыканта брали автографы, делали селфи.

«Вы – настоящие. Вижу это по глазам. Я надеюсь, моя музыка сказала вам больше, чем мои слова», – обратился Богдан к мирноградцам после выступления.