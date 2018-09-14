«Народная милиция ЛНР» устроила артиллерийский дартс «Градами» (Фото). Новости

«Народная милиция ЛНР» на одном из военных полигонов провела «артиллерийский дарт»" среди экипажей самоходных реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град». Об этом сегодня, 14 сентября, сообщают местные интернет-ресурсы «ЛНР».

«Сегодня состоялось занятие "артиллерийский дартс". Реактивщики должны были выполнить все нормативы и отработать по указанным целям. С задачей они справились на отличные оценки, выполнили полностью все нормативы, попали в цели, и с полной уверенностью могу назвать данные подразделения боеготовыми, в случае необходимости, они отработают поставленные задачи», – рассказал один из членов незаконных вооруженных формирований (НВФ).