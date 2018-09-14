Блокада и международный арбитраж: Климкин рассказал о борьбе за Азовское море. Новости

Ситуацию в Азовском море можно урегулировать только юридически и с помощью международных партнеров Украины, которые уже ведут переговоры с Россией по этому поводу. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 14 сентября, в кулуарах форума «Ялтинская европейская стратегия» в Киеве рассказал министр иностранных дел Павел Климкин.
«То, что Россия делает, она пытается осознанно остановить судоходство в Азовском море. Это является элементом блокады. Они осуществляют это в виде целенаправленной стратегии, которая действует, как в политическом смысле, как поднятие ставок и давление, в эмоциональном смысле, и, конечно, в плане безопасности», – сказал он.
«Поэтому, то, что мы делаем в рамках наших юридических исков, в рамках консолидации наших партнеров, чтоб коллективно выступать в рамках Конвенции по морскому праву, чтобы сказать, что это не только украинские суда, но и под другими флагами. Другие государства тоже должны четко заявить об этом процессе и уже начали разговаривать с Россией по этому поводу», – продолжил Климкин.
По его словам, для разрешения ситуации в Азовском море необходимо задействовать все ресурсы. «Мы должны понимать, что одна линия – или политическая, или юридическая, или по безопасности не даст результатов, нужно их все свести. Иск у нас, конечно, есть. Он подан в соответствии с Конвенцией по международному праву. Его сейчас рассматривает соответствующий арбитраж», – заявил глава МИД Украины
«Это очень важный иск, который касается и Черного моря, и Азовского моря, и Керченского пролива, и, соответственно, этого нелегально построенного моста. Нам очень важно, чтобы сейчас этот иск очень активно и интенсивно продвигался нами всеми юридическими аргументами», – добавил он.
Ранее сообщалось, Российская Федерация значительно усилила давление на украинские суда в Черном и Азовском морях, поэтому Украина обратилась к партнерам по коалиции против РФ с просьбой отреагировать на ситуацию в Азовском и Черном морях.
Читайте также:
- Корабли РФ в Азовском море оснащены ракетами, из которых обстреливали Сирию, – генерал-лейтенант
- Пограничники просят рыбаков соблюдать правила выхода в море
- Сдерживать новую агрессию РФ: Волкер подтвердил поддержку оборонных способностей Украины
- Военный эксперт назвал блокаду Азовского моря актом войны со стороны России
- За санкции Россия будет мстить на Донбассе, – военный эксперт
- ВМС Украины усилили защиту Азовского моря (Фото)
- Украина может потерять статус морского государства: Эксперт о решении СНБО по Азовскому морю
- Украина создаст в Азовском море корабельно-катерную группировку ВМС ВС
Комментарии