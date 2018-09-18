Возвращение Донбасса или изоляция: На что настроены граждане Украины (Инфографика). Новости

В Украине социологи выяснили мнения граждан относительно оптимальной стратегии для решения ситуации на востоке страны. Как сообщают «Донецкие новости», об этом в ходе презентации исследования* о социально-политической ситуации в Украине в Киеве рассказал заместитель директора социологической службы Центра Разумкова Михаил Мищенко.

«Возвращение оккупированных территорий политико-дипломатичным путем поддерживается большинством – 58%. Только 12% опрошенных выступают за военное наступление на оккупированные территории и возвращение их силой, 10% – за изоляцию оккупированных территорий и заморозку конфликта с надеждой, что удастся вернуть их позже, а 9% – за полный отказ от любых попыток вернуть оккупированные территории и считают, что будет лучше без них», – сказал он.

«Более половины респондентов во всех регионах разделяют мнение, что, прежде всего, нужно возвращать временно оккупированные территории политико-дипломатичным путем», – добавил Мищенко.

Фото: Донецкие новости

Согласно опросу, за замораживание вооруженного конфликта на Донбассе и изоляцию неподконтрольных Украине территорий больше всего выступают в Киеве – 15,8%, на юге – 13,2% и на западе – 9,8%.

Фото: Донецкие новости

Как сообщалось ранее, в Украине абсолютное большинство населения во всех регионах обеспокоено ситуацией в стране: 67% считают ее напряженной, еще 23,5% – взрывоопасной. Война на Донбассе для 60% граждан является главной проблемой, опережая проблемы низких зарплат и пенсий и обеспокоенность ростом тарифов. При этом почти 56% населения Украины не поддерживают массовые акции протеста.

*Исследование было проведено в период с 30 августа по 9 сентября 2018 года силами трех исследовательских центров: КМИС, Центра Разумкова и «Социс». Метод сбора первичной социологической информации – стандартизированное интервью в формате face-to-face по месту жительства респондентов. Опрос проводился по выборке, которая представляет взрослое население Украины в целом, по таким признакам как: пол, возраст (от 18 лет), разделение на регионы и тип поселения (город / село). Всего были опрошены 10 тыс. респондентов. Средняя продолжительность одного интервью составила 23 минуты.

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