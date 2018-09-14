Когда могут состояться переговоры в «Нормандском формате» и есть ли в них смысл. Новости

Вопрос вероятной встречи министров и глав государств в «Нормандском формате» будет решаться по итогам встречи политдиректоров стран-участниц переговоров по Донбассу. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 14 сентября, в кулуарах форума «Ялтинская европейская стратегия» в Киеве сообщил министр иностранных дел Павел Климкин.

«В ближайшее время состоится встреча политических директоров, они будут обсуждать формат возможной миротворческой миссии. На основе результатов этой встречи будем определяться», – сказал он.

«Я буду говорить с Хайко Маасом (глава МИД Германии, – прим. ред.), буду говорить с Жан-Ивом Ле Дрианом (глава МИД Франции, – прим. ред.), тогда мы поймем, есть ли у нас смысл, чтоб идти вперед и говоритьна уровне министров и реально предлагать главам государств встречаться. На сегодня я такого смысла не вижу», – заявил Климкин.

Как сообщалось ранее, встреча, касающаяся переговоров о миротворческой миссии ООН на Донбассе на уровне политических директоров стран-участниц «Нормандского формата», анонсировалась на вторую половину сентября. Однако после убийства «главы ДНР» Александра Захарченко, которое произошло в Донецке 31 августа, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что что РФ не отказывается от переговоров в «Нормандском формате», но сейчас собираться на переговоры по Донбассу «неуместно».

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