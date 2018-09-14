По опыту Македонии: Комиссия НАТО будет следить за выборами в Украине. Новости

Специальная комиссия НАТО будет следить за выборами в Украине, а, чтобы Россия не вмешивалась, будут оперативно реагировать. Об этом сегодня, 14 сентября, в кулуарах форума «Ялтинская европейская стратегия» в Киеве сообщил экс-генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен.

«У нас есть интеграционная трансатлантическая комиссия, в которой есть представители США и других стран. Сегодня мы решили разработать задание для Украины, чтобы выборы были честными и прозрачными. Мы не знаем, кто будет членами этой комиссии, но эта организация скоро начнет работать. Мы уже начали эту работу», – сказал он.

«Мы сейчас работаем в Македонии и получаем там определенный опыт. Уже до конца месяца, базируясь на опыте, который мы получим там, мы сможем перенести его на украинскую ситуацию. Мы будем видеть, могут ли какие-то иностранные силы вмешиваться в ваши выборы», – добавил Расмуссен.

По его словам, США убедились на своем опыте, что Россия использует очень много «фейковой» информации и таких же новостей. «Она знает, как вмешиваться в выборы, она может финансировать разные группы, но мы будем пытаться быстро реагировать на все эти влияния», – добавил экс-генсек НАТО.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что Кремль попытается сформировать пророссийское большинство народных депутатов в Верховной Раде Украины, чтобы изменить внешнеполитический курс нашей страны. Глава государства также подчеркнул, что вмешательство России в избирательные процессы – это не только проблема Украины, а война на Донбассе отразится на избирательной кампании кандидатов.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «112 Украина»

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