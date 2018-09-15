Ситуация в пунктах пропуска утром 15 сентября: Очереди на Каргилле «ДНР». Новости

Сегодня утром, 15 сентября, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил открылись и работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, вчера, 14 сентября линию разграничения через КПВВ пересекли 42,3 тыс. чел. и 5500 транспортных средств:

КПВВ «Майорск» – 8645 чел. и 1113 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 9635 чел. и 1795 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 8840 чел. и 1798 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 3737 чел. и 886 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» (перший переход) – 11 457 чел.

Сегодня утром на КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

КПВВ «Майорск» – 0/40;

КПВВ «Марьинка» – 0/60;

КПВВ «Новотроицкое» – 25/30;

КПВВ «Гнутово» – 0/15.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Марьинка»:

Наталья: «06:45. На Каргилле в сторону Курахово очередь с середины моста. Пешая – большая»;

Антон: «7:20. Приехал в 6:30 на Каргил. Пускают только так называемую "льготу", остальных – по две-три машины. Стоим 35-е, бабковозы, как всегда, десятками друг друга пропускают»;

Сергей: «7:25. На Каргилле в сторону Украины очередь большая»;

Евгений: «7:30. На Каргилле в сторону Украины: льгота – 70 машин, общая – на мосту».

КПВВ «Майорск»:

Иван Приходько («мэр» Горловки): «Ситуация на пункте пропуска ДНР в 09:00. Пешеходная очередь – до 120 человек, автомобильная – 130 ед. автобусов и микроавтобусоб – 23 на выезд».

КПВВ «Новотроицкое»:

Вячеслав: «На 6:45 на Еленовке в сторону Украины очередь почти до поворота».

КПВВ «Гнутово»:

Вячеслав: «9:00. В сторону Украины: на "Октябре" – 20-30, "Пищевик" – 25 авто».

Об утренней ситуации на КПВВ «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают.

Также очевидцы обсуждают иные проблемы, связанные с пересечением линии разграничения. Так, в связи с тем, что между «ЛНР» и подконтрольной Украине территорией существует только пеший переход, на автомобилях люди вынуждены пересекать линию разграничения на территории Донецкой области. В этой связи Николай интересуется: «Как лучше с Каргилла (КПП «Александровка», «ДНР», – прим. ред.) на Алчевск (лнр) проехать? Через какие города? А то навигатор какой-то бред показывает».

Ему отвечают: