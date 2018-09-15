В Покровске озвучили размеры пенсий. Новости

В Покровске (до переименования Красноармейск, Донецкая обл.) размер средней пенсии составляет 4225,80 грн. Об этом «Донецким новостям» сообщила начальник Покровского объединенного управления Пенсионного фонда Украины в Донецкой области Неля Аражвитина.

Она уточнила, что среди пенсионеров Покровска минимальная пенсия составляет 1 435 грн, максимальная – 14 350 грн.

На данный момент в Покровском объединенном управлении ПФУ (в него входят города Покровск и Мирноград) на учете состоит 107 911 пенсионеров, 22% из них (23 083 чел.) являются внутренне перемещенными лицами.

Подобнее о деятельности Покровского ОУ ПФУ читайте в материале «Пенсионный фонд в Покровске: Конфликты с переселенцами, Skype-консультации и электронная очередь».

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