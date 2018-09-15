После разрушения и разграбления: Санатории «Славкурорта» оживают после войны (Фото). Новости

На территории Славянска (Донецкая обл.) находятся соленые озера Слепное, Репное и Вейсово, на базе которых расположена старейшая в Украине грязелечебная здравница – «Славянский курорт».

На принадлежащих курорту около 240 гектаров земли до апреля 2014 года круглогодично лечили множество заболеваний три санатория – «Славянский», «Юбилейный» и «Донбасс».

С апреля 2014 года город Славянск и «Славкурорт» оказались в зоне боевых действий. Инфраструктура курорта была разрушена и разграблена, убытки курорта составили более 34 млн грн.

После освобождения города в 2014 году в помещениях санаториев «Донбасс» и «Юбилейный» базировались украинские военные. А «Славянский», который остался единственным в Украине специализированным лечебным учреждением для спинальных больных, с октября 2014 года возобновил работу.

На данный момент военнослужащие выезжают из спальных корпусов «Донбасса». И с 27 августа начало работу одно из отделений этого санатория. В скором времени после ремонта и остальные 5 корпусов смогут принимать людей на лечение.

Этим летом началась реконструкции побережья озера Вейсово. В планах – подобный проект по озеру Репное.

Как сегодня выглядит эта курортная зона Славянска – в фотографиях «Донецких новостей».