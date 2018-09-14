Это не зависит от Конституции: Экс-генсек НАТО о членстве Украины в Альянсе. Новости

Закрепление внешнеполитического курса в Конституции Украины не отразится на скорости принятия Украины в НАТО или Европейский Союз. Об этом сегодня, 14 сентября, в кулуарах форума «Ялтинская европейская стратегия» в Киеве заявил экс-генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен.

«Членство Украины в НАТО не зависит от того, будет ли этот курс прописан в Конституции или нет. Членство Украины в НАТО и Евросоюзе зависит по большому счету от того, как она будет выполнять свои обязательства, будет ли прогресс в тех обязательствах, которые Украина взяла на себя», – сказал он.

«Украине нужно еще достичь многих стандартов НАТО. Эти изменения должны происходить не только в ВСУ, но и в целом в обществе. Вы совершили большой прогресс, но еще многое нужно сделать», – добавил Расмуссен.

Как сообщалось ранее, сегодня президент Украины Петр Порошенко напомнил международным партнерам, что после 20-го саммита стран-членов НАТО, который состоялся в апреле 2008 года в Бухаресте (Румыния), Россия сначала напала на Грузию, а потом начала военную агрессию против Украины из-за стремления присоединиться к Североатлантическому Альянсу. Глава государства также заявил, что диалог Украины с НАТО перешел на новый уровень взаимоотношений – от партнерства к союзничеству.

Напомним, 3 сентября 2018 г. президент Украины Петр Порошенко внес на рассмотрение парламента законопроект №9037 «О внесении изменений в Конституцию Украины (По стратегическому курсу государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора)».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «112 Украина»

Читайте также: