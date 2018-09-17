Будет ли «зонтик безопасности» НАТО раскрыт над Донбассом, – мнение. Новости

В начале вооруженного конфликта на Донбассе и сейчас Украина остается один на один против России, от агрессии которой нашу страну защищает только собственная армия и дипломатическая поддержка международных партнеров. Об этом заявил британский политолог и старший научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям Эндрю Уилсон.

«Касательно военных дел, к сожалению, Украина стоит на Донбассе только своими ногами, пока что. Касательно дипломатических вопросов и ЕС, конечно, Украина может по шагам продвигаться в Европу. Это не вопрос, сколько лет на это понадобится, это вопрос процесса, а ЕС – очень прост, это империя бюрократии. Вы может стать членом ЕС, прогресс есть. Успех будет, если Украина выполнит все его правила», – сказал он.

«"Зонтика безопасности" нет, к сожалению, а перспективы членства в НАТО намного меньше, чем в ЕС. Почему? Страны Запада боятся реакции со стороны России, это не логично, но это факт. Но есть другие – меньшие возможности использовать отношения с членами НАТО, это возможно», – продолжил Уилсон.

По его словам, Украине нужно также заручиться поддержкой соседних стран-членов Североатлантического Альянса, но воевать придется самостоятельно. «Есть две страны в Европе, которые имеют настоящие вооруженные силы, кроме России и Израиля, это Франция и Великобритания», – добавил эксперт.

Он также считает, что у президента России Владимира Путина был план об аннексии Крыма, но не планировался затяжной вооруженный конфликт на Донбассе.

Как сообщалось ранее, президент Украины Петр Порошенко напомнил международным партнерам, что после 20-го саммита стран-членов НАТО, который состоялся в апреле 2008 года в Бухаресте (Румыния), Россия сначала напала на Грузию, а потом начала военную агрессию против Украины из-за стремления присоединиться к Североатлантическому Альянсу. Глава государства также заявил, что диалог Украины с НАТО перешел на новый уровень взаимоотношений – от партнерства к союзничеству.

Напомним, 3 сентября 2018 г. президент Украины Петр Порошенко внес на рассмотрение парламента законопроект №9037 «О внесении изменений в Конституцию Украины (По стратегическому курсу государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора)».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV

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