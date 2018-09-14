Мир на Донбассе будет, – Расмуссен. Новости

Введение миротворческой миссии ООН на Донбасс урегулирует вооруженный конфликт на востоке Украины. Об этом сегодня, 14 сентября, в кулуарах форума «Ялтинская европейская стратегия» в Киеве заявил экс-генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен.

«У меня нет сомнений, что мир наступит, но я считаю, что для этого на востоке Украины нужны миротворцы, чтобы контролировать не только оккупированные территории, а и границу с Россией, и, конечно, Россия должна вывести свои войска – вот и вся проблема», – сказал он.

При этом экс-генеральный секретарь НАТО не ответил на вопрос, когда возможен ввод миротворцев на Донбасс.

Как сообщалось ранее, на ближайшем заседании Генеральной ассамблеи ООН, которое пройдет в сентябре в Нью-Йорке (США), Украина изложит свое видение процесса введения миротворческой миссии ООН на Донбасс. Постоянный представитель Украины при Генассамблее ООН Владимир Ельченко заявил, что украинская делегация на этом заседании Генеральной ассамблеи ООН представит ряд антироссийских инициатив, которые будут касаться и Крыма, и Донбасса.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «112 Украина»

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