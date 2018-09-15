Сводка из зоны ООС за 14 сентября: Версии сторон конфликта. Новости

За прошедшие сутки, 14 сентября, потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. По данным украинской разведки, в течение суток уничтожено двое членов незаконных вооруженных формирований, трое – ранены. Об этом сегодня, 15 сентября, сообщает штаб Операции объединенных сил.

Уточняется, что противник 25 раз открывал огонь по позициям украинских войск. Дважды – с применением вооружения, запрещенного Минскими договоренностями.

«Противник вел прицельный огонь из минометов калибра 82 мм, вооружение БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия», – отметили в Штабе.

В частности, осуществлялись обстрелы позиций Объединенных сил в районах населенных пунктов в Луганской области – Станица Луганская, Желтое, Крымское, Новотошковское, а также Донецкой области – Луганское, Светлодарск, Красногоровка, Чермалык, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино.

В «ЛНР» утверждают, что за минувшие сутки их позиции были обстреляны трижды – в районе населенных пунктов Красный Яр, Сокольники, Калиновка. «Применялись минометы калибром 82 мм, гранатометы и стрелковое оружие», – цитируют «оборонное ведомство» местные интернет-ресурсы.

В «ДНР» заверяют о вчерашнем обстреле поселка Старомихайловка, примыкающего к западной окраине Донецка, в результате чего повреждены семь домостроений.