Как стать «главой ЛНР»: В «республике» озвучили сроки и правила. Новости

В «ЛНР» определились со сроками выдвижения, регистрации кандидатов на пост «главы ЛНР» в ходе «выборов», которые назначены на 11 ноября. Об этом говорится в соответствующем «постановлении» «центральной избирательной комиссии ЛНР».

Так, желающие стать кандидатами на «выборах» «главы ЛНР» подают о себе заявку в «ЦИК» путем самовыдвижения. Кроме базовых требований кандидат должен предоставить справку об отсутствии судимости и «документы, подтверждающие факт постоянного проживания кандидата на территории Луганской народной республики (Луганской области) на протяжении 10 лет непосредственно перед днем голосования».

Уведомления о самовыдвижении на пост «главы ЛНР» можно подавать в «ЦИК ЛНР» с 14 по 21 сентября. А с 15 по 26 сентября – период сбора подписей в поддержку кандидата.

В свою очередь «ЦИК» проверяет предоставленные кандидатом документы и подписные листы и принимает решение о его регистрации на «выборах», либо отказываем ему в этом.

Напомним, что после ликвидации 31 августа «главы ДНР» Александра Захарченко в «республике» назначили проведение своих «выборов» на 11 ноября. Одним из кандидатов может стать Наталья Захарченко, вдова бывшего «главы республики». Также о своих намерениях участвовать в гонке заявили экс-командир незаконного вооруженного формирования «Восток» Александр Ходаковский, «экс-народный губернатор ДНР», лидер движения «Новороссия» Павел Губарев, «экс-министр обороны ДНР» Игорь Хакимзянов.

В «ЛНР» избрать «главу республики» также планируют 11 ноября. Здесь пока открыто о своих намерениях занять пост «главы ДНР» никто не выражал. После «госпереворота», который произошел в ноябре 2017 года, и свержения «главы республики» Игоря Плотницкого, «ЛНР» возглавляет Леонид Пасечник.