«Выборы» в «Л-ДНР» отбросят назад Минские соглашения, – Волкер. Новости

Проведение запланированных на 11 ноября «выборов» на неподконтрольной Украине территории Донбасса ухудшит ситуацию в регионе. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 15 сентября, в ходе брифинга в Киеве заявил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.

«Выборы в так называемых самопровозглашенных "республиках" – незаконны. Как я говорил и раньше, сами эти новообразования были созданы на незаконных основаниях, и они противоречат Минским соглашениям. Для них нет места в украинской Конституции. И проведение выборов в условиях оккупации является невозможным. Невозможно провести свободное и независимое волеизъявление. У людей могут быть разные точки зрения. Они должны быть в безопасности. Должны быть условия для [избирательных] кампаний. Таких условий сейчас на Донбассе нет», – сказал Волкер.

Он подчеркнул, что проведение «выборов» в «Л-ДНР» может сильно «откинуть назад внедрение Минских договоренностей и ухудшить ситуацию». «Россия говорит, что поддерживает Минские соглашения, однако такие "выборы" ухудшат ситуацию», – дополнил он.

«Мы поддерживаем идею выборов с законными требованиями с законной властью – мэров, областных администраций и других представителей власти.

Напомним, что после ликвидации 31 августа «главы ДНР» Александра Захарченко в «республике» назначили проведение своих «выборов» на 11 ноября. Одним из кандидатов может стать Наталья Захарченко, вдова бывшего «главы республики». Также о своих намерениях участвовать в гонке заявили экс-командир незаконного вооруженного формирования «Восток» Александр Ходаковский, «экс-народный губернатор ДНР», лидер движения «Новороссия» Павел Губарев, «экс-министр обороны ДНР» Игорь Хакимзянов.

В «ЛНР» избрать «главу республики» также планируют 11 ноября. Здесь пока открыто о своих намерениях занять пост «главы ДНР» никто не выражал. После «госпереворота», который произошел в ноябре 2017 года, и свержения «главы республики» Игоря Плотницкого, «ЛНР» возглавляет Леонид Пасечник.