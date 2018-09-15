Продление «особого статуса» Донбассу никак не повлияет на ситуацию, – Волкер. Новости

Продление действия закона об «особом статусе» Донбасса никак не изменит ситуацию в регионе – Россия как не выполняла своих обязательств, так и вряд ли их станет выполнять после пролонгации закона. Как передает корреспондент «Донецких новостей», такое мнение сегодня, 15 сентября, в ходе брифинга в Киеве высказал спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.

«Еще год назад Верховная Рада продлила "особый статус" Донбасса. Но после этого Россия ничего не сделала, чтобы этот [вооруженный] конфликт был решен по условиям Минских соглашений. И я понимаю прострацию Украины, когда она делает шаг за шагом и видит, что Россия не воспринимает это серьезно», – сказал он.

Эту ситуацию, по мнению Волкера, Украина может использовать в качестве предусловий к продлению «особого статуса» Донбасса.

«И еще одно. Если этот закон будет продлен, то ситуация прямо на следующий день после подписания будет такой же, как и сегодня. То есть никаких изменений не произойдет. И поэтому я считаю очень важным поддерживать все сильные санкции против агрессии России в Украине. А вы знаете, что есть много голосов в Евросоюзе, которые хотели бы отменить санкции. Несмотря на то, что Россия [по отношению к Украине] ничего не меняет. Но эти голоса будет также трудно удержать, если Украина не будет придерживаться своих обязательств по Минским соглашениям», – резюмировал он.

Напомним, в сентябре 2014 года был принят Закон Украины «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», который в СМИ называют – «об особом статусе». Закон вступил в силу 18 октября 2014 года. Первоначально срок его действия был определен в 3 года. Поэтому 6 октября 2017 года Рада опять проголосовала по «особому статусу» Донбасса, продлив его еще на год. В результате, действие закона истекает 18 октября 2018 года, чем и вызвана нынешняя дискуссия о необходимости пролонгирования данного документа.

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