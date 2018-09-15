Пока Россия там, там будет такое продолжаться, – Волкер о ликвидации «главы ДНР». Новости

Ликвидация «главы ДНР» Александра Захарченко не изменит ситуацию на неподконтрольной Украине территории Донецкой области. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 15 сентября, в ходе брифинга в Киеве заявил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.

«Важно, чтобы на Донбассе был мир и безопасность. Но пока та территория находится под оккупацией России, пока там находятся ее сторонники и российские силы, там будут продолжаться такие жестокие действия как недавнее убийство ["главы ДНР" Александра] Захарченко. В связи с тем, что Россия контролирует эту территорию, несмотря на смерть Захарченко там не будет фундаментальных изменений в ситуации», – сказал он.

Волкер также акцентировал, что пока Россия контролирует те территории, «безусловно, напряжение в регионе будет усиливаться, и конфликт будет продолжаться».

Напомним, 31 августа в центре Донецка прогремел взрыв в кафе «Сепар», в результате чего «глава ДНР» Александр Захарченко получил смертельное ранение и скончался в больнице. Также был ранен «министр налогов и доходов» Александр Тимофеев. В Донецке 31 августа было введено чрезвычайное положение, город закрыли для въезда и выезда, начались массовые аресты. В «ДНР» снова увеличили период действия комендантского часа. Захарченко похоронили в Донецке 2 сентября.

7 сентября «исполняющим обязанности главы ДНР» стал Денис Пушилин, который сменил прежнего «и. о. главы ДНР» Дмитрия Трапезникова, первоначально назначенного после смерти Александра Захарченко.

Также в «ДНР» и в «ЛНР» объявили даты «выборов». В связи с этим в Министерстве иностранных дел Украины официально заявили, что Кремль сознательно подрывает Минские договоренности.

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