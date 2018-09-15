Донетчина: Стартовал прием заявок на новый этап бизнес-грантов «Украинский донецкий куркуль». Новости

Донецкая областная государственная администрация объявила очередной конкурс бизнес-проектов «Украинский донецкий куркуль», на реализацию каждого из которых будет предоставляться финансовая поддержка до 500 тыс. грн.
Как сообщает пресс-служба ДонОГА, заявки на участие в конкурсном отборе и соответствующие документы в бумажной форме подаются лично субъектом предпринимательства до 13:00 26 сентября 2018 года в Департамент экономики Донецкой облгосадминистрации по адресу: г. Краматорск, ул. Б. Хмельницкого, 6, каб. 412.
Ознакомиться с конкурсной документацией можно по ссылке.
Проведение конкурсного отбора предпринимателей запланировано на 10 октября текущего года.
Более подробную информацию об условиях участия в конкурсе поддержки субъектов малого и среднего бизнеса можно узнать на сайте ДонОГА в разделах «Текущая деятельность» (подраздел «Украинский донецкий куркуль») или по телефону +38 050-623-80-08, а также по e-mail: 00282@dn.gov.ua.
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