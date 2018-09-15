Чтобы не откопали: В Донецке к могиле Захарченко приставили охрану (Фото). Новости

В неподконтрольном украинской власти Донецке у могилы убитого «главы ДНР» Александра Захарченко поставили вооруженную охрану. Об этом сегодня, 15 сентября, в соцсетях сообщают местные жители, публикуя соответствующее фото.
Жители недоумевают от увиденного:
- Игорь: «Это уже высший пилотаж юмора)))»;
- Александр: «Придурки, что скажешь»;
- Светлана: «Могила это уже навечно. До конца света охранять будут???!!) - придурки. Раньше охранять нужно было»;
- Татьяна: «Живого надо было охранять!»;
- Марта: «И кто-то за это получает заработную плату»;
- Андрей: «Венки охраняют?..»;
- Алексей: «У кого-то возникло желание, наверное, раскопать и посмотреть – он ли там?»;
- Алеся: «Я тоже думаю – затем, что мало ли кто раскопает могилу. А там бац – другой человек, или вовсе пусто»;
- Геннадий: «По причине личных рассуждений я не верю, что он там»;
- Вован: «Мавзолей нужно возвести!».
Напомним, Захарченко был похоронен 2 сентября на кладбище «Донецкое море» в Ленинском районе Донецка. Причем, его могила расположена не на аллее славы (где захоронены «Моторола» и «Гиви»), а находится в середине кладбища. При этом сразу после его смерти высказывались мнения, что «глава ДНР» не погиб, а это всего лишь инсценировка.
Как сообщалось ранее, 31 августа в центре Донецка прогремел взрыв в кафе «Сепар», в результате чего «глава ДНР» Александр Захарченко получил смертельное ранение и скончался в больнице. Также был ранен «министр налогов и доходов» Александр Тимофеев. В Донецке 31 августа было введено чрезвычайное положение, город закрыли для въезда и выезда, начались массовые аресты. В «ДНР» снова увеличили период действия комендантского часа.
7 сентября «исполняющим обязанности главы ДНР» стал Денис Пушилин, который сменил прежнего «и. о. главы ДНР» Дмитрия Трапезникова, первоначально назначенного после смерти Александра Захарченко.
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