Чтобы не откопали: В Донецке к могиле Захарченко приставили охрану (Фото). Новости

В неподконтрольном украинской власти Донецке у могилы убитого «главы ДНР» Александра Захарченко поставили вооруженную охрану. Об этом сегодня, 15 сентября, в соцсетях сообщают местные жители, публикуя соответствующее фото.

Жители недоумевают от увиденного:

Игорь: «Это уже высший пилотаж юмора)))»;

Александр: «Придурки, что скажешь»;

Светлана: «Могила это уже навечно. До конца света охранять будут???!!) - придурки. Раньше охранять нужно было»;

Татьяна: «Живого надо было охранять!»;

Марта: «И кто-то за это получает заработную плату»;

Андрей: «Венки охраняют?..»;

Алексей: «У кого-то возникло желание, наверное, раскопать и посмотреть – он ли там?»;

Алеся: «Я тоже думаю – затем, что мало ли кто раскопает могилу. А там бац – другой человек, или вовсе пусто»;

Геннадий: «По причине личных рассуждений я не верю, что он там»;

Вован: «Мавзолей нужно возвести!».

Напомним, Захарченко был похоронен 2 сентября на кладбище «Донецкое море» в Ленинском районе Донецка. Причем, его могила расположена не на аллее славы (где захоронены «Моторола» и «Гиви»), а находится в середине кладбища. При этом сразу после его смерти высказывались мнения, что «глава ДНР» не погиб, а это всего лишь инсценировка.

Как сообщалось ранее, 31 августа в центре Донецка прогремел взрыв в кафе «Сепар», в результате чего «глава ДНР» Александр Захарченко получил смертельное ранение и скончался в больнице. Также был ранен «министр налогов и доходов» Александр Тимофеев. В Донецке 31 августа было введено чрезвычайное положение, город закрыли для въезда и выезда, начались массовые аресты. В «ДНР» снова увеличили период действия комендантского часа.

7 сентября «исполняющим обязанности главы ДНР» стал Денис Пушилин, который сменил прежнего «и. о. главы ДНР» Дмитрия Трапезникова, первоначально назначенного после смерти Александра Захарченко.

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