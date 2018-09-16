Ситуация в пунктах пропуска утром 16 сентября: Проезда ожидали 190 авто. Новости

Ситуация в пунктах пропуска утром 16 сентября: Проезда ожидали 190 авто

ДН

16.09.18 09:07dnews.dn.uaНовости

Фото: пресс-центр Госпогранслужбы Украины

Сегодня утром, 16 сентября, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 15 сентября линию разграничения через КПВВ пересекли 35,6 тыс. человек и 5 тыс. транспортных средств:

  • КПВВ «Майорск» – 7685 человек и 1040 транспортных средств;
  • КПВВ «Марьинка» – 8515 человек и 1630 транспортных средств;
  • КПВВ «Новотроицкое» – 7390 человек и 1420 транспортных средств;
  • КПВВ «Гнутово» – 3435 человек и 885 транспортных средств;
  • КПВВ «Станица Луганская» – 8535 человек.

Сегодня утром в КПВВ ожидали проезда 190 авто:

  • КПВВ «Майорск» – 0/50;
  • КПВВ «Марьинка» – 0/70;
  • КПВВ «Новотроицкое» – 15/30;
  • КПВВ «Гнутово» – 10/15.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Марьинка»:

  • Анатолий: «5:29. "Каргил" – от моста»;
  • Сергей: «6:46. "Каргил" – очередь на мосту сразу после сужения дороги через 50 м».

КПВВ «Гнутово»:

Екатерина: «8:58. Гнутово на 8:40 в сторону Мариуполя 7 машин».

КПВВ «Станица Луганская»:

Лена: «8:12. Мой муж в 5:45 был на автовокзале, в 7:45 уже купил билет на Рубежное. В сторону Луганска очередей тоже нет».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.

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