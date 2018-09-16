Сводка из зоны ООС за 15 сентября: Версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки, 15 сентября, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) оставалась полностью контролируемой. Незаконные вооруженные формирования (НВФ) 28 раз открывали огонь по позициям украинских военных, при этом противник 6 раз применил запрещенное Минскими договоренностями вооружение. Об этом сегодня, 16 сентября, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил в Facebook.

Сообщается, что НВФ вели прицельный огонь по позициям украинских военных из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, из минометов калибра 82 мм противник обстреливал позиции Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новолуганское, Гнутово, Водяное и Лебединское. Опорные пункты ООС вблизи Гнутово были дважды обстреляны из миномета калибра 120 мм. Из вооружения БМП-1 были обстреляны позиции Объединенных сил в районе населенных пунктов Крымское и Гнутово.

За прошедшие сутки НВФ осуществляли обстрелы позиций сил ООС в районах населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Пивденное, Новгородское, Луганское, Светлодарск, Новолуганское, Авдеевка, Пески, Красногоровка, Марьинка, Новотроицкое, Чермалык, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино.

«Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. По данным разведки, 5 боевиков российско-оккупационных войск за прошедшие сутки уничтожены и 1 ранен», – сообщили в пресс-центре ООС.

«С начала текущих суток противник 4 раза обстрелял позиции Объединенных сил. Три обстрела зафиксировано на Донецком направлении вблизи Опытного и Марьинки, один – на Мариупольском направлении в районе населенного пункта Водяное. Во всех случаях враг открывал огонь по позициям Объединенных сил из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Потерь среди личного состава Объединенных сил нет», – добавили в ведомстве.

В «ЛНР» заявили, что за минувшие сутки «украинские силовики 2 раза нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибром 82 мм, БМП, АГС и стрелковое оружие. Обстрелам подверглись позиции народной милиции ЛНР в районе н. п. Сокольники, Лозовое».

На момент подготовки материала свою версию ситуации вдоль линии соприкосновения в «ДНР» не обнародовали