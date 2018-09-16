Ситуация в пунктах пропуска днем 16 сентября. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях ситуацией на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 16 сентября, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорск»:

«Приходько РИК»: «9:31. Ситуация на пункте пропуска (со стороны "ДНР", – прим. ред.) 16.09. в 9:10. Пешеходная очередь до 70 человек, автомобильная – 100 ед. автобусов и микроавтобусов 20 на выезд»;

Витя: «13:19. Из ДНР пешеходы – пусто, сразу на проверку».

КПВВ «Марьинка»:

Иван: «11:10. 30 минут назад "Каргил" из Донецка – машины на спуске с моста, льготы – машин 30»;

Сергей: «11:11. В сторону Курахово – от моста»;

Ангелина: «13:40. На Донецк в Марьинке сразу на контроль. На "Каргиле" машин 30, но за 30 минут ни разу не сдвинулись».

КПВВ «Новотроицкое»:

Анна: «10:04. Еленовка в обе стороны пусто»;

Артур: «11:50. Еленовка сразу на заезд»;

Анастасия: «12:37. Новотроицкое и Еленовка в обе стороны пусто»;

Вика: «12:23. [Очередь на Еленовке на выезд]. Были там час назад, 5 машин, а льготная машин 10 примерно, пеших нет. На льготную проверку очередь больше в два раза. Очень мало машин сегодня было. На украинском посту сегодня дольше, чем на днр»;

Елена: «13:25. В сторону Мариуполя Еленовка, Новотроицкое прошли за 1,5 часа. Машин очень мало на Еленовке. "Перлына" – пусто».

КПВВ «Станица Луганская»:

Лилия: «14:13. «Станица. Очередь только перед окошками в Станицу. Все остальное – свободно, хотя люди идут непрерывно».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.

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