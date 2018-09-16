Статус ребенка, пострадавшего от войны на Донбассе: Отказ в принятии документов является нарушением. Новости

Отказ в принятии документов на оформление статуса ребенка, пострадавшего от военных действий на Донбассе, у тех, кто может претендовать по законодательству, является нарушением и такие случаи недопустимы. Об этом рассказала менеджер программы «Радник з питань ВПО» («Советник по вопросам ВПЛ») Валерия Вершинина (на фото).

По ее словам, уже были случаи, когда людям отказывали в принятии документов. «Во время мониторинга некоторые люди нам говорили, что им будто бы отказали в предоставлении статуса. И мы решили проверить. Так вот, к сожалению, с юридической точки зрения, эти люди даже не обращались. Что произошло в реальной жизни: человек пришел с пакетом документов, скорее всего не полным. Поговорили с работником, который просто устно сказал, что "вам не стоит подаваться" или "у вас тут не полный пакет, я у вас документы не возьму". И вместо того, чтобы сказать в этот момент "нет, вы обязаны взять мои документы и предоставить мне письменный отказ", человек просто развернулся и ушел. Поэтому, отказ в предоставлении статуса ребенка жертвы конфликта оформляется также, как и решение о предоставлении статуса. Т.е. должно подписываться по результатам рассмотрения комиссии», – рассказала она.

Так, по словам Вершининой, если вы решили подать документы на статус и вам отказывают в их принятии, это «однозначно нарушение и можно сразу подавать жалобу в службу по делам детей». Также можно подавать жалобу и в вышестоящую службу. «Если, например, вы подаете в местную службу и у вас отказываются принимать, то жалобу подаете в областную. Но Министерство социальной политики уже сделало разъяснение о том, что такие случаи недопустимы, документы должны принимать. И если раньше еще были такие инсинуации, что будто бы существующий в постановлении акт не соответствует форме акта, который может быть составлен на детей и некоторые службы говорили, что есть правовая коллизия, то сейчас с 6 сентября опубликован новый текст указа, в котором прописана форма акта, которая соответствует и для детей, и для взрослых. Т.е. уже никаких правовых оснований сомневаться в силе акта нет», – разъяснила она.

«Документы обязаны принять, рассмотреть и вынести законное решение. Решение об отказе может принимать только комиссия», – подытожила Валерия Вершинина.

О том, как ребенку получить статус пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов, читайте здесь. Статус ребенка, пострадавшего от военных действий, дается один раз и на всю жизнь.

Как сообщалось, в Украине среди детей-переселенцев 35 тысяч потенциальных кандидатов на получение статуса пострадавших вследствие военных действий. На текущий момент такой статуc получили 1665 детей.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Черноморская телерадиокомпания»

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