Пройти и выжить: Как люди пересекают линию разграничения и какие препятствия их ждут. Новости

Многие жители Донецкой и Луганской областей вынуждены пересекать линию разграничения. Как минимум, раз в несколько месяцев людям необходимо выезжать с «большой» Украины на временно неподконтрольную территорию и наоборот. Причины могут быть разные: болезнь или смерть родственников, присмотр за жильем, забрать необходимое.

Пропускной режим с временно неподконтрольными территориями был введен в 2015 году. КПВВ – единственный способ законно пересечь линию разграничения. Таких на Донбассе всего 5: в Донецкой области – «Гнутово», «Новотроицкое», «Марьинка», «Майорск», в Луганской – «Станица Луганская».

КПВВ «Майорск» часто закрывается. Основная причина – регулярные обстрелы. «Все-таки это передовая линия разграничения и тут периодически происходят обстрелы. Бывает, и пули долетают, и осколки мы находим», – сказал диспетчер станции Сергей Борщ.

Пограничники уверяют, закрытие КПВВ «Майорск» никак не влияет на работу остальных пунктов. «Не произошло увеличение потока, как на КПВВ "Марьинка", так и на КПВВ "Новотроицкое". Я лично сам работал на этих КПВВ и уверяю, что такого увеличения не было», – сообщил первый заместитель начальника Донецко-Луганского РУ Госпогранслужбы Украины Олег Цевелев.

В Луганской области КПВВ – пешеходный. КПВВ «Станица Луганская» был спроектирован на пропуск 6 тысяч человек ежедневно. Реальное количество превышает 11 тысяч людей. Все они вынуждены проходить неустойчивую деревянную конструкцию над разрушенной частью моста. Нагрузка на единственный пункт пропуска – невероятная. Люди часами стоят под жарким солнцем в огромных очередях.

Несколько дней назад КПВВ открыли после ремонта. Восстановление моста в Станице Луганской не единожды обсуждали в Минске. Сейчас проект строительства уже согласован. Нужно ли будет снова закрывать единственный пункт пропуска – неизвестно. Пока нет информации об объемах финансирования и сроках ремонта.

Второй КПВВ в Луганской области КПВВ «Золотое» закрыт с 2016 года. Его работа третий год блокируется «властями» «ЛНР». По мнению правозащитников, им невыгодна работа пункта пропуска. «Многие люди сейчас редко ездят на территорию Украины потому, что не хотят проходить весь этот ужас на КПВВ. Очереди с одной, с другой стороны. Если будет больше КПВВ и очереди будут меньше, то уезжать с неподконтрольной территории будет комфортнее и люди, скорее всего, будут выезжать», – объяснил правозащитник Павел Лисянский.

Сегодня все КПВВ работают в штатном режиме. За 4 года вооруженного конфликта на пропускных пунктах условия несколько улучшились. Работают медицинские пункты, установлены туалеты и баллоны с бесплатной водой.

Так, чтобы добраться, вариант №1 – поездка рейсовым автобусом через КПВВ. Рейсовый автобус довезет до пункта пропуска. Далее нужно пройти проверку пограничников и дойти пешком до нулевого блокпоста. Там проверять уже будут представители «ДНР». У блокпоста с другой стороны также ожидают перевозчики. И довозят до нужного города неподконтрольной части области.

Вариант №2 – взять такси. Подвезти вас могут до КПВВ. Далее – пересечение линии разграничения по той же схеме.

Чтобы не попасть врасплох, нужно оперативно отслеживать информацию на КПВВ. В соцсетях люди обмениваются актуальной информацией и отвечают на вопросы. Также ежедневно сводку о ситуации на КПВВ публикует Госпогранслужба. Эта информация расходится по многим новостным сайтам.

Не забывайте, что при пересечении линии разграничения с собой необходимо иметь:

любой документ, подтверждающий личность;

разрешение на пересечение (пропуск).

Учитывайте очереди на блокпостах с обеих сторон, чтобы успеть до 23:00 – начала комендантского часа в «ДНР».

Вариант №3 – воспользоваться услугами прямого перевозчика. В этом случае удастся избежать пешего перехода через КПВВ. Есть частники, у которых свои договоренности на блокпостах. Такая поездка, например, из Славянска в Донецк, обойдется в 550 грн.

Вариант №4 – поехать в Донецк через Россию. Например, с автовокзала Славянска ежедневно ходят автобусы в разные точки РФ. Поездка будет длиться дольше и стоить недешево. К примеру, съездить из Славянска в Белгород и оттуда в Донецк обойдется в 1,5 тыс. грн. Подобный маршрут, но через Ростов, – около 1 тыс. грн.

Только за прошлый год через официальные КПВВ проехало более 11 млн человек. За 2018 год количество пересечений уже перевалило за 9 млн.

Очереди и отсутствие условий – основные проблемы, с которыми сталкиваются тысячи людей ежедневно.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «Общественное ТВ Донбасса»

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