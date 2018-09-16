Закон об особом статусе Донбасса ничего не изменит, – военный эксперт. Новости

Украине не нужно продление закона об особом статусе Донбасса и это не повлияет на введение санкций против России со стороны международных партнеров. Такое мнение выразил военный эксперт Олег Жданов.
«Нам продлевать [закон об особом статусе Донбасса] нет никакого смысла, потому что – только бумага и только название, которая никогда не работала и никогда не заработает, поскольку нет другой стороны конфликта, нет ответственных для выполнения этого статуса», – сказал он.
По его мнению, международное сообщество и, в частности, спецпредставитель США Курт Волкер выступают за продление закона об особом статусе Донбасса, потому что такой курс обозначил президент Украины, а другие страны просто не хотят вмешиваться во внутреннюю политику нашей страны, но на санкционной политике это не отразится, как многие предсказывают.
«Я думаю, что это [не продление закона об особом статусе Донбасса] не изменит ничего, потому что мы не являемся субъектом международного права и мы не выдвигаем никаких собственных политических требований на международной арене», – заявил Жданов.
«Сейчас идет большая геополитическая игра, кто кого победит – Великобритания, США, Европа, Китай. К сожалению, мы в этой игре – только инструмент. Поэтому, продлим мы статус или не продлим, игра продолжится, несмотря на принятие этого закона, а у нас ситуация вообще не изменится. Вы видите, что за 4 года Минские договоренности никак не повлияли на эту ситуацию, поэтому особый статус тоже ее не изменит», – добавил военный эксперт.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по материалам ТК «112 Украина»
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