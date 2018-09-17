Приднестровье и Донбасс: В чем похожи эти вооруженные конфликты. Новости

Вооруженные конфликты на Донбассе и в Приднестровье разные, но похожи в том, что процессы их урегулирования не дают результатов. Об этом рассказал спецпредставитель главы ОБСЕ по вопросам Приднестровья Франко Фраттини.
«Два конфликта – Приднестровье и Донбасс отличаются. Прежде всего, кризис и тяжелая ситуация в Приднестровье продолжаются более 20 лет, а конфликт на востоке Украины более "свежий", ему всего 4 года, но процесс урегулирования этого кризиса также не дает результата – этим они похожи. И в Тирасполе, и на восточной Украине страдают люди», – говорит он.
«У конфликтов, которые похожи на эти, особенно тот, который на востоке Украины, есть политическая проблема по обеспечению людей, которые проживают в зоне конфликта. Я понимаю, что есть разные политические процессы, в частности Минский процесс, но, несмотря на то, что он существует, проблема еще далека от решения», – считает Фраттини.
По его мнению, для урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе нужно ввести туда миротворческий контингент ООН. «Эта миссия нужна. Нужно учитывать потребности людей, которые живут в зоне конфликта. Также мы говорим о разминировании, как о важном процессе, который есть в любой зоне конфликта и несет определенную опасность. Опять же здесь снова возникает вопрос взаимного доверия», – подчеркнул спецпредставитель главы ОБСЕ.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по материалам ТК «112 Украина»
Читайте также:
- Сможет ли Украина вернуть Донбасс, – мнение
- Дьявол кроется в мелочах: Эксперт о введении миротворцев на Донбасс
- «Выборы» в «Л-ДНР» отбросят назад Минские соглашения, – Волкер
- Украина готова выполнять политическую часть Минских договоренностей, – Порошенко
- Модель реинтеграции Донбасса украинцам надо выбрать на референдуме, – эксперт
- Как в 2014 году: «Выборы» в «Л-ДНР» и угроза повтора эскалации на Донбассе
- Эксперт назвал основную причину нового обострения на Донбассе
- Продление «особого статуса» Донбассу никак не повлияет на ситуацию, – Волкер
- Нужны ли России Минские соглашения, и какие у РФ планы по Донбассу, – мнение
- Амнистия и особый статус под шумок: Как могут принимать законы по Донбассу
- Особый статус Донбасса и амнистия: Почему закон еще не действует
- «Особый статус» Донбасса в условиях стартующих выборов
- Нет там федерализации, читайте: Гримчак об особом статусе Донбасса
- Миротворцы и амнистия: Какие компромиссы допускает стратегия деоккупации Донбасса от Авакова
Комментарии