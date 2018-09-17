Приднестровье и Донбасс: В чем похожи эти вооруженные конфликты. Новости

Вооруженные конфликты на Донбассе и в Приднестровье разные, но похожи в том, что процессы их урегулирования не дают результатов. Об этом рассказал спецпредставитель главы ОБСЕ по вопросам Приднестровья Франко Фраттини.

«Два конфликта – Приднестровье и Донбасс отличаются. Прежде всего, кризис и тяжелая ситуация в Приднестровье продолжаются более 20 лет, а конфликт на востоке Украины более "свежий", ему всего 4 года, но процесс урегулирования этого кризиса также не дает результата – этим они похожи. И в Тирасполе, и на восточной Украине страдают люди», – говорит он.

«У конфликтов, которые похожи на эти, особенно тот, который на востоке Украины, есть политическая проблема по обеспечению людей, которые проживают в зоне конфликта. Я понимаю, что есть разные политические процессы, в частности Минский процесс, но, несмотря на то, что он существует, проблема еще далека от решения», – считает Фраттини.

По его мнению, для урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе нужно ввести туда миротворческий контингент ООН. «Эта миссия нужна. Нужно учитывать потребности людей, которые живут в зоне конфликта. Также мы говорим о разминировании, как о важном процессе, который есть в любой зоне конфликта и несет определенную опасность. Опять же здесь снова возникает вопрос взаимного доверия», – подчеркнул спецпредставитель главы ОБСЕ.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по материалам ТК «112 Украина»

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