«В Донбассе» или «на Донбассе»: Донецк сквозь мэмы (Фото). Новости

Жители Донецка, как ныне в нем живущие, так и выехавшие, продолжают признаваться в любви к своему городу, ностальгировать по нему, подмечать его особенности. Выражают свои эмоции, в том числе, через мэмы.
В продолжение ранее поднятой темы мэмов «Донецкие новости» подготовили очередную подборку таких проявлений, которые жители публиковали в соцсетях в течение последних месяцев.
Через мэмы дончане грустят о прежнем мирном городе, когда можно было спокойно и ночью прогуляться по улицам, и на поезде в любом направлении уехать, и на самолете улететь:
Также жители отражают реалии нынешней жизни – как бытового, так и военного плана:
И естественно, подчеркивая уникальность своего города, дончане не упустят возможности погордиться собой:
В том числе подчеркнуть языковые особенности:
Отдельное направление – проверка, насколько ты «донецкий». Она касается знаний топонимов и урбанизмов:
Или просто выразить любовь городу:
Особая проверка «на любовь» к Донецку – это с какими эмоциями ты ожидаешь встречи с ним после расставания.
Последние четыре года в соцсетях часто разгораются дискуссии на тему – как относиться к Донецку при «ДНР». Наиболее актуальные мнения:
- Юля: «Донецка для меня больше нет. Как только над ним повесили флаги с курицей – город для меня умер»;
- Марина: «Любить нужно. Просто любить. Родину и родителей любят вне зависимости от того, можно ими гордиться или нет»;
- Николай: «Гордыня – порок».
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