Не только на Донбассе серьезно обеспокоены ситуацией в Украине (Инфографика). Новости

В Украине абсолютное большинство населения во всех регионах обеспокоено ситуацией в стране. Как сообщают «Донецкие новости», об этом в ходе презентации исследования* о социально-политической ситуации в Украине, которая прошла в Киеве 14 сентября, рассказал заместитель директора Киевского международного института социологии (КМИС) Антон Грушецкий.

«Прослеживается выразительное беспокойство тем, что происходит в стране. Так, 67% населения считают ситуацию напряженной. Еще почти 24%, а это каждый четвертый, вообще оценивает, как взрывоопасную. И только 7% населения считают, что ситуация в стране является стабильной», – сказал он.

Фото: Донецкие новости

«Если смотреть в разрезе отдельных регионов, это не касается отдельно запада или востока Украины, или приконфликтных зон, это настроения, которые доминируют на всей территории Украины. Во всех регионах не менее двух третей населения считают ситуацию напряженной, и практически везде четверть считают ее взрывоопасной, абсолютное меньшинство считает ее стабильной», – сообщил Грушецкий.

Начальник отдела Центра социальных и маркетинговых исследований «Социс» Александр Чашковский уточнил, что социологи представили результаты, как в целом по Украине, так и позиции в разрезе регионов.

«Регионы – не такие классические, как все привыкли понимать – запад, восток, центр и так далее. Потому что они позиционировались в целом не по каким-то географическим показателям, а больше по мотивационными – по предпочтениям, интересам», – отметил он.

«Мы уже привыкли к тому, что за последние 4-5 лет география Украины не является чисто географической – взгляды людей, их мысли не всегда совпадают с местом проживания. Например, восточная Украина – уже не та восточная Украина, которую мы раньше видели, в частности Донбасс», – добавил Чашковский.

*Исследование было проведено в период с 30 августа по 9 сентября 2018 года силами трех исследовательских центров: КМИС, Центра Разумкова и «Социс». Метод сбора первичной социологической информации – стандартизированное интервью в формате face-to-face по месту жительства респондентов. Опрос проводился по выборке, которая представляет взрослое население Украины в целом, по таким признакам как: пол, возраст (от 18 лет), разделение на регионы и тип поселения (город / село). Всего были опрошены 10 тыс. респондентов. Средняя продолжительность одного интервью составила 23 минуты.