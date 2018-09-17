Война на Донбассе занимает первое место в топе проблем украинцев (Инфографика). Новости

В Украине для 60% населения вооруженный конфликт на Донбассе является главной проблемой. Как сообщают «Донецкие новости», об этом в ходе презентации исследования* о социально-политической ситуации в стране, которая прошла в Киеве 14 сентября, рассказал заместитель директора Киевского международного института социологии (КМИС) Антон Грушецкий.

«Проблема №1 – это война на востоке Украины. 60% населения считают эту проблему одной из самых важных. Далее в основном идут проблемы социально-экономического характера – вопросы экономики, личной жизни людей, их благосостояния», – сказал он.

«48% считают проблемой низкий уровень зарплат и пенсий. 43% – повышение тарифов на коммунальные услуги. В еще одну топ-проблему можно засчитать повышение цен на основные товары и услуги – 28% обеспокоены этим вопросом; взяточничество и коррупция – 23% и отсутствием работы и безработицей – 21%», – продолжил Грушецкий.

Фото: Донецкие новости

По его словам, во всех регионах Украины прослеживаются одни и те же переживания населения. «Те же самые топ-проблемы доминируют в каждом из выделенных регионов. К сожалению, это то, что объединяет восток и запад – проблемы, которые волнуют людей из разных уголков нашей страны», – отметил эксперт.

Фото: Донецкие новости

Как сообщалось ранее, в Украине абсолютное большинство населения во всех регионах обеспокоено ситуацией в стране: 67% считают ее напряженной, еще 23,5% – взрывоопасной.

*Исследование было проведено в период с 30 августа по 9 сентября 2018 года силами трех исследовательских центров: КМИС, Центра Разумкова и «Социс». Метод сбора первичной социологической информации – стандартизированное интервью в формате face-to-face по месту жительства респондентов. Опрос проводился по выборке, которая представляет взрослое население Украины в целом, по таким признакам как: пол, возраст (от 18 лет), разделение на регионы и тип поселения (город / село). Всего были опрошены 10 тыс. респондентов. Средняя продолжительность одного интервью составила 23 минуты.

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