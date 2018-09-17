«Электоральное болото»: Около 40% украинцев сомневаются в своем выборе президента. Новости

Для многих граждан во всех регионах страны выборы президента Украины сейчас не актуальны. Как сообщают «Донецкие новости», об этом в ходе презентации исследования* о социально-политической ситуации в Украине, которая прошла в Киеве 14 сентября, рассказал начальник отдела Центра социальных и маркетинговых исследований «Социс» Александр Чашковский.

«В ближайшие несколько месяцев мы будем говорить о президентских выборах, которые запланированы на весну 2019 года. Большая часть населения – около 40% сомневаются в своем выборе и не могут выбрать на данный момент кандидата в президенты на гипотетических выборах. Около 15% говорят, что вообще не пойдут на эти выборы, если бы они проходили сегодня», – говорит он.

«Касательно основных кандидатур – список очень обширный», – добавил Чашковский.

По его словам, исследование показало, что для украинцев сейчас выбор президента не является актуальным. «По регионам распределение людей, так называемое "электоральное болото" которые сомневаются и не могут определиться со своим выбором или не имеют желания принимать участия в выборах, также стабильно и составляет около 40%. Мы сейчас понимаем, что 40%, а в некоторых регионах даже больше – более половины населения не актуализируют для себя такой выбор», – сообщил социолог.

«В сравнении с этими рейтингами нельзя сказать, что ситуация отличается от минувшего лета или зимы. Политические игроки на арене остаются те же самые, какого-то катастрофического распределения или изменения не произошли», – добавил он.

Как сообщалось ранее, в Украине абсолютное большинство населения во всех регионах обеспокоено ситуацией в стране: 67% считают ее напряженной, еще 23,5% – взрывоопасной. Война на Донбассе для 60% граждан является главной проблемой, опережая проблемы низких зарплат и пенсий и обеспокоенность ростом тарифов.

*Исследование было проведено в период с 30 августа по 9 сентября 2018 года силами трех исследовательских центров: КМИС, Центра Разумкова и «Социс». Метод сбора первичной социологической информации – стандартизированное интервью в формате face-to-face по месту жительства респондентов. Опрос проводился по выборке, которая представляет взрослое население Украины в целом, по таким признакам как: пол, возраст (от 18 лет), разделение на регионы и тип поселения (город / село). Всего были опрошены 10 тыс. респондентов. Средняя продолжительность одного интервью составила 23 минуты.

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