Как население Украины сейчас относится к массовым акциям протеста (Инфографика). Новости

В Украине почти 56% населения не поддерживают массовые акции протеста. Как сообщают «Донецкие новости», об этом в ходе презентации исследования* о социально-политической ситуации в Украине, которая прошла в Киеве 14 сентября, рассказал начальник отдела Центра социальных и маркетинговых исследований «Социс» Александр Чашковский.

«Уровень неудовлетворенности ситуацией в стране подтверждается тем, что люди понимают, что не все так хорошо идет у нас, но, если поставить им конкретный вопрос, поддерживаете ли вы вообще сейчас протестные акции в Украине или в вашем регионе, большинство не поддерживает», – сказал он.

Социолог предположил, что большинство населения Украины, возможно, не видят смысла в массовых акциях протеста. «Люди не хотят тратить свое время на непонятные действия, которые могут не привести к какому-то результату. Не поддерживают протестные акции фактически 56% населения, поддерживают и лично готовы принять в них участие – около 12%. 26% поддерживают, но не готовы принимать в них личное участие», – сообщил Чашковский.

Фото: Донецкие новости

По его словам, отношение к массовым протестам среди населения в разрезе регионов примерно одинаковое. «Нельзя выделить какой-то регион, кроме Киева и запада, который больше настроен быстро и активно принимать в них участие», – отметил он.

Фото: Донецкие новости

Как сообщалось ранее, в Украине абсолютное большинство населения во всех регионах обеспокоено ситуацией в стране: 67% считают ее напряженной, еще 23,5% – взрывоопасной. Война на Донбассе для 60% граждан является главной проблемой, опережая проблемы низких зарплат и пенсий и обеспокоенность ростом тарифов.

*Исследование было проведено в период с 30 августа по 9 сентября 2018 года силами трех исследовательских центров: КМИС, Центра Разумкова и «Социс». Метод сбора первичной социологической информации – стандартизированное интервью в формате face-to-face по месту жительства респондентов. Опрос проводился по выборке, которая представляет взрослое население Украины в целом, по таким признакам как: пол, возраст (от 18 лет), разделение на регионы и тип поселения (город / село). Всего были опрошены 10 тыс. респондентов. Средняя продолжительность одного интервью составила 23 минуты.

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