«Вот это их прёт»: Как в «ДНР» комсомол символику менял (Фото). Новости

В неподконтрольном украинской власти Донецке 15 сентября состоялся II съезд «Ленинского коммунистического союза молодежи Донецкой народной республики» («ЛКСМ ДНР»), который как и все мероприятия данной организации прошел с сохранением антуража советского периода.

Как сообщается на сайте «ЛКСМ ДНР», на съезде было 80 делегатов. Основное событие – комсомольцы «ДНР» изменили свою символику (флаг, логотип и значок), убрав из нее сине-красно-черный триколор «ДНР», при этом надпись «Донецкая народная республика» оставили.

«Флаг ЛКСМ ДНР представляет собой полотнище красного цвета, на лицевой стороне по середине надпись: "Ленинский комсомол", в центре изображение значка ЛКСМ ДНР. Внизу надпись: "Донецкой народной республики"», – говорится в резолюции съезда.

Трансформация значка «ЛКСМ ДНР»

Реакция соцсетей на появившиеся отдельные фотографии со съезда была вполне предсказуемой:

«IgorGirkin»: «...этонесон»;

«Lehmann-Willenbrock‏»: «Это не сон. Это самый крупный социальный эксперимент в истории. Результат не знает никто. Впрочем, как и смысл»;

Олег: «Съезданутые!»;

Антонио: «Осеннее обострение»;

«Джек Рассел»: «Вот это их "прет"... Мама дорогая!»;

«Драко Стаарн»: «Остановите планету, я сойду!»;

«Vot Vam Bolt»: «Вєрной дарогой ідьотє, таваріщі!»;

Олег: «До обеда пленум, после обеда крестный ход. Ночью сатанинские обряды»;

«Dire Man»: «А протокол, поди, молоком пишут, как завещал великий.... Ппппиздец какой-то»;

Витальера: «Туда как в прошлое можно будет экскурсии водить»;

Елена: «Да было это все, было уже и не раз! Повторы, перезагрузки. Учите мат.часть, олухи»;

«Даймлер Брабус»: «Результат известен – отключение мыслительного аппарата в ожидании руководящего слова партии, в этом и цель»;

«Все буде добре‏»: «Дождь идет – они скирдуют! Вот такие комсомольские лидеры после развала СССР к рукам все и прибрали, не получилось у них капитализм уничтожить»;

«benderik80»: «Они без капитализма даже баннеры свои поганые не смогли бы напечатать»;

«sontag‏»: «Бедные люди((( Они хотели вернуться в страну, в которой не нужно ни о чем думать – работай и все. Закончил школу, техн, инстит – получил тут же работу, стал в очередь – получил квартиру, д/с, машину, телевизор. Все решают за тебя. Живи и не парься. Не знаю, что должно случиться, чтобы поменялись их мысли»;

«mokshaland‏»: «Секта свидетелей прошлого, мечтающая все разрушить до основания, чтобы затем...».

Отметим, что «Коммунистическая партия ДНР» не была допущена к предыдущим «выборам» в «народный совет ДНР», которые прошли в ноябре 2014 года. В «выборах» участвовали кандидаты в «депутаты» лишь от двух правящих движений (фактически партий) «Донецкая республика» и «Свободный Донбасс». Но если членам иных партий разрешили тогда идти по спискам «ДР» или «СД», то для коммунистов и в этом был запрет. Поэтому в составе нынешнего «народного совета ДНР» нет даже первого секретаря «ЦК КП ДНР» Бориса Литвинова.

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