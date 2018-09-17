Автовокзал Мариуполя сегодня: «Обмен валют» вместо Донецка и сутки до Ростова (Фото). Новости

Центральный автовокзал Мариуполя расположен в Центральном районе города, недалеко от площади им. Кирова. Как передает корреспондент «Донецких новостей», из трех вокзалов Мариуполя (железнодорожный вокзал, автовокзал «Южный») Центральный – самый оживленный.

До 2014 года с автовокзала отправлялись автобусы и по междугородним, и по международным маршрутам. Основные направления ранее – Донецкое, Ростовское, Одесское, Днепропетровское, Запорожское, Новоазовское, Бердянское, Крымское. Маршруты на Донецк были самыми популярными – автобусы в столицу Донетчины шли каждые 20-30 минут.

Как пояснила корреспонденту «Донецких новостей» диспетчер автовокзала Юлия Падалка, с началом военных действий на Донбассе транспортная сетка существенно изменилась. Автобусы в Россию из Мариуполя ходят через север Украины, в объезд. И путь в Ростов-на-Дону составляет почти сутки.

«Осуществляются маршруты по Одесскому направлению – через Херсон, Николаев, Славянскому направлению – через Волноваху, Покровск, Краматорск. По Бердянскому направлении автобусы идут каждый час. Ходят автобусы в Запорожье, Днепр, Полтаву, Харьков, Ростов, Краснодар, Москву, Санкт-Петербург, Минск», – отметила диспетчер.

Сегодня самыми популярными является маршруты «Мариуполь-Новотроицкое», «Мариуполь-Пищевик», «Мариуполь-Гнутово», следующие до контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения. Большей частью ими пользуются «пенсионные туристы» (постоянно проживающие в «ДНР», но зарегистрированные в Мариуполе как переселенцы для возможности получать украинскую пенсию). Но нередко этими рейсами пользуются и мариупольцы, которые ездят проведать родственников, находящихся в «ДНР».

«У меня в Донецке осталась сестра. Наша семья в 2014-м году сюда, в Мариуполь, переехала, а сестра с мужем не захотели уезжать. У них там дом, дети в школу ходят, у сестры неважно со здоровьем. Они решили оставаться на месте, потому что ни сил, ни денег на переезд не было. А у меня за родных людей душа болит, вот и езжу каждый месяц проведать. А как иначе?» – поделилась Виктория, ожидающая автобуса до Новотроицкого.

О существовавшем еще четыре года назад маршруте на Донецк сегодня ничего не напоминает. От донецкой платформы отправляются автобусы на Славянск, а расположенная здесь же, возле платформы, «донецкая» билетная касса превратилась в «Обмен валют».

На автовокзале в конце 2000-х годов был проведен капитальный ремонт. Теперь в здании есть зал ожидания, кафе, кассы предварительной продажи билетов, на улице – общественный туалет. На автобусных платформах установлены лавочки и навесы, защищающие от солнца и дождя. Вокруг разбиты клумбы с цветами и можжевельником.

А вот заколоченный главный вход в здание производит впечатление тоски и уныния.

Как сообщалось ранее, существенно уменьшился пассажиропоток на железнодорожном вокзале Мариуполя, с которого сегодня поездами дальнего следования можно уехать лишь в четырех направлениях. В последние годы заметно опустел и железнодорожный вокзал в Покровске (до переименования Красноармейск, Донецкая обл.). Спрос на билеты есть, но направления следования очень ограничены.

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