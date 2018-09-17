Сможет ли Украина вернуть Донбасс, – мнение. Новости

Для урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе в переговорном процессе между Россией и Украиной должно быть взаимное доверие, чтобы выполнять Минские соглашения. Такое мнение высказал спецпредставитель главы ОБСЕ по вопросам Приднестровья Франко Фраттини.
«Прежде всего, необходимо доверие между двумя сторонами – Россией и Украиной. Также нужна позиция таких стран, как Франция, Германия – второе предусловие, которое поможет решить эту проблему. Я пока что не вижу взаимного доверия между сторонами, я не вижу конкретной имплементации Минских соглашений – в этом проблема», – сказал он.
«Мое мнение – это займет определенное время, потому что обе стороны не начали вовремя выполнять эти соглашения. Конечно, Россия ответственна за то, чтобы прекратить огонь на востоке Украины. Украина же должна больше работать над своими локальными реформами, и она ответственна, прежде всего, за это», – отметил Фраттини.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по материалам ТК «112 Украина»
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