Не вписался в поворот и кувыркался: В Донецке водитель выжил после серьезного ДТП (Фото). Новости

Не вписался в поворот и кувыркался: В Донецке водитель выжил после серьезного ДТП (Фото)

17.09.18 07:59dnews.dn.uaНовости

Фото из соцсетей

В неподконтрольном украинским властям Донецке 16 сентября произошло ДТП. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

Так, авария произошла на объездной дороге Донецка по направлению к «Ашану» после моста (съезд на Моспино). Как утверждает автор поста, на огромной скорости «Кіа», не вписавшись в поворот, по касательной ударилась в отбойник, вылетела на разделительный газон и кувыркались не менее 15 м. Водителя выбросило из машины. При этом, по словам пользователей, водитель жив. «Сломана грудная клетка и ребра с левой стороны. Весь в ссадинах и ушибах. Увезла "скорая". Удивительно, что жив», – отмечает автор поста.

Читайте также:

Комментарии

Загрузка...