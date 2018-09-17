Не вписался в поворот и кувыркался: В Донецке водитель выжил после серьезного ДТП (Фото). Новости

В неподконтрольном украинским властям Донецке 16 сентября произошло ДТП. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

Так, авария произошла на объездной дороге Донецка по направлению к «Ашану» после моста (съезд на Моспино). Как утверждает автор поста, на огромной скорости «Кіа», не вписавшись в поворот, по касательной ударилась в отбойник, вылетела на разделительный газон и кувыркались не менее 15 м. Водителя выбросило из машины. При этом, по словам пользователей, водитель жив. «Сломана грудная клетка и ребра с левой стороны. Весь в ссадинах и ушибах. Увезла "скорая". Удивительно, что жив», – отмечает автор поста.

Читайте также: