В Донецке зацвели каштаны (Фото). Новости

В неподконтрольном украинским властям Донецке в середине сентября второй раз зацвели каштаны. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

Листья на каштанах засохли и уже практически облетели, однако в середине сентября, несмотря на похолодание, на многих ветвях появились новые листочки и цветы.

«Донецк. Второй раз зацвел каштан», – пишет пользователь соцсетей в одном из местных пабликов.

Есть в местных пабликах и иные подобные сообщения. Так, дончане пишут о том, что зацвел каштан в Петровском районе Донецка. «Донецк. Середина сентября. Начинает холодать. Листья желтеют и опадают. На Петровке возле бассейна зацвел каштан», – пишет дончанин.

Цветет дерево и по ул. Заперевальной:

Танюшка: «На Заперевальной напротив "Вируса" каждый год цветут в сентябре»;

Елена: «А это на Заперевальной, напротив "Вируса". 15 сентября 2018 года».

Напомним, подобную аномалию наблюдали в 2017 году в Славянске: там в сентябре зацвели каштаны и сирень.

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